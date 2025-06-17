「蒙娜麗莎在哀嚎」羅浮宮不滿過度旅遊罷工 數千遊客被擋門外

法國羅浮宮16日未按時開放，遊客在館外等候。（美聯社）

2025/06/17 11:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕繼南歐多座城市當地時間15日有數以千計民眾上街抗議「觀光公害」衝擊當地人生活；法國羅浮宮（Louvre）當地時間週一（16日）也因罷工暫時關閉，數千遊客被擋在巴黎這座標誌性建築物外無法進入。有工會代表指，暴增的遊客人數已讓員工不堪重負。

《美聯社》報導，羅浮宮是全球參觀人數最多的博物館，也是藝術、美學和堅韌的全球象徵，它挺過了戰爭和疫情等衝擊，但在週一卻被自家罷工所迫停，他們表示這個機構正承受著大規模旅遊所帶來的沉重壓力。

羅浮宮16日未按時開放，在早上開館時段仍然關閉，數千手握門票的遊客仍在館外排隊等候。「這就像蒙娜麗莎在哀嚎一樣」，來自美國的62歲遊客沃德（Kevin Ward）說，「成千上萬的人在等，沒有人溝通，沒有解釋。我猜就連她（羅浮宮）也需要休息一天。」

請繼續往下閱讀...

另有媒體報導，參與這次罷工的包括售票員、警衛等，他們在每月例行會議中發起行動。有工會代表表示，他們不滿博物館過度擁擠、長期人手不足，聚集在大廳等待管理層跟他們會談。

官方網站顯示，博物館將延遲開放，部分展館將關閉。

法國羅浮宮16日未按時開放，遊客在館外等候。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法