加薩領糧民眾再度遭以軍槍擊 造成34人死亡

以色列軍方於16日再度向前往領取物資的加薩民眾開火，造成共34人死亡。（法新社）

2025/06/17 11:53

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列軍方於昨（16）日再度向前往領取物資的加薩民眾開火，共造成34人死亡，這是自上個月新的援助系統啟動以來，此類槍擊事件傷亡最慘重的一天。

據《美聯社》報導，本次事件造成34人死亡，自從3週前援助中心開放以來，這類型的槍擊事件幾乎是天天發生。以色列官方透露，部隊曾向接近陣營的可疑人士發射警告射擊，但並未表明是否有攻擊到人。

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巴勒斯坦人表示，每天都在挨餓致死還是被槍射死來回抉擇，由於分發食物的地點是以色列與美國支持的加薩人道基金會（Gaza Humanitarian Foundation ,GHF）運營，因此以色列聲稱有權利使用槍枝嚇阻附近的可疑分子，但據哈馬斯控制的加薩地帶衛生部表示，已有數百位民眾死於以色列的槍口下。

GHF發言人指出，目前並未在站點以及食物領取時間發生過類似事件，加薩民眾都是在禁止時間以及試圖抄近路才會出問題，但他也承諾，正在努力改良安全措施，像是近期會將領取時間從夜間改為白天。但還是有專家直言，以色列正在進行的軍事行動和限制援助物資進入都使加薩面臨慘烈的危險。

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