人類首次創造人工日食畫面曝！科學家超興奮研究

歐洲太空總署（ESA）16日公布了人類首次創造人工日食的照片。（美聯社）

2025/06/17 11:40

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一對歐洲衛星「普羅巴3號」（Proba-3）以精確而奇特的隊形飛行，為人類首次創造了人工日食，為科學家提供長時間研究日冕的機會。

據《美聯社》報導，歐洲太空總署（ESA）16日公布了人類首次創造人工日食的照片，一對歐洲衛星「Proba-3」去年12月升空，自今年3月以來他們在環繞地球的大橢圓軌道飛行，兩顆衛星相距僅150公尺，其中一顆衛星像月亮在自然日全食期間一樣遮擋太陽，而另一顆衛星則將其望遠鏡對準日冕。

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兩顆衛星要保持誤差在1毫米以內，以雷射校準相對位置，過程是全自動控制，不用地面引導介入，目前在正在進行的測試階段已成功觀測到10次日食。比利時皇家天文台的日冕觀測望遠鏡首席科學家朱可夫（Andrei Zhukov）表示，目前在正在進行的測試階段已成功觀測到10次日食，最長的一次日食持續了5個小時，預估在為期2年的任務期間，平均每週將出現2次日食，總計近200次，食甚時間將超過1000小時。

這將是一筆豐厚的科學財富，以往科學家要觀測研究太陽的日冕層，只有在日全食發生時才可能用肉眼觀測到模糊的日冕，只有平均每3年發生一次的日全蝕，在食甚幾分鐘內，才有時機研究太陽大氣，科學家們已經對無需任何特殊影像處理就能顯示日冕的初步結果感到興奮。

一對歐洲衛星「普羅巴3號」（Proba-3）以精確而奇特的隊形飛行，為人類首次創造了人工日食。（美聯社）

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