哇！美國餐廳慶父親節 決定放生110歲老龍蝦

老龍蝦「羅倫佐」長年居住於長島「彼得蛤蜊吧」水族箱內。（圖擷自「Peter's Clam Bar」臉書粉專）

2025/06/17 10:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州長島（Long Island）一家海鮮餐廳老闆決定將1隻重達約9公斤、年齡110歲左右老龍蝦「羅倫佐」（Lorenzo）放生重返大海。

綜合外媒報導，老龍蝦「羅倫佐」長年居住於長島「彼得蛤蜊吧」（Peter’s Clam Bar）水族箱內，海鮮餐廳老闆雅瑪利（Butch Yamali）表示，這隻罕見長壽的龍蝦原本只是意外被留下，卻逐漸成為餐廳的「吉祥物」，吸引許多顧客專程來拍照留念。

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雅瑪利透露，「羅倫佐就這樣不知不覺地住進了我們的水族箱好多年，如同寵物一樣，大家都喜歡他，不是所有龍蝦都能活那麼久，我們覺得用放生來慶祝父親節和全國龍蝦日（當地時間6月15日），再合適不過。」

據了解，這場充滿人情味的放生活動也獲當地官員支持，亨普斯特德鎮鎮長克萊文（Don Clavin）及納蘇郡議員費雷蒂（John Ferretti）特別到場參與，並共同見證羅倫佐在大西洋海灘礁區（Atlantic Beach Reef）將他放回大海。

「彼得蛤蜊吧」臉書粉專發文提及，「他現在正過著最自由的生活，在海水中暢遊，而不是泡在奶油裡。」這次的放生活動，也延續了該店過去曾放生另一隻巨龍蝦「藍尼」（Lenny）的傳統。

美國紐約州長島一家海鮮餐廳老闆決定將1隻重達約9公斤、年齡110歲左右老龍蝦「羅倫佐」（Lorenzo）放生重返大海。（圖擷自「Peter's Clam Bar」臉書粉專）

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