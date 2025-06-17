赫格塞斯下令向中東部署更多戰力 「尼米茲號」打擊群加速前往

原先要前往中東接替「卡爾文森號」打擊群的「尼米茲號」打擊群，目前正加快速度趕赴中東。圖為尼米茲號。（法新社）

2025/06/17 09:48

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列13日針對伊朗大規模突襲後，雙方持續互轟至今，導致中東局勢極為緊張。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）16日證實，他已下令向中東部署額外的防禦戰力；此外，有美國官員提到，美軍「尼米茲號」航空母艦打擊群正前往中東，且美軍將大量加油機調往歐洲駐紮。

綜合外媒報導，赫格塞斯指出，由於以色列與伊朗之間的衝突不斷升級，使得地區緊張局勢加劇，他已下令向美國中央司令部（CENTCOM）負責的中東地區部署更多防禦戰力。赫格塞斯強調，保護美軍部隊是首要任務，這些部署的目的在於加強美國在該地區的防禦態勢。

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美國官員指出，原先要前往中東接替「卡爾文森號」打擊群的「尼米茲號」打擊群，目前正加快速度趕赴中東，一些已經部署在中東、能夠防禦彈道飛彈的海軍力量，預計將在未來幾天抵達地中海東部。

此外，航班追蹤網站「 AirNav systems」指出，有超過31架美國空軍加油機於15日離開美國、向東飛行，降落於德國、英國、愛沙尼亞及希臘等國機場，機型主要是KC-135和KC-46兩款加油機。

專家認為，美國空軍突然向東部署數十架加油機，顯然並非一般的例行性行動，這是明確展現戰略準備的信號，不管是為了支援以色列，還是準備長城行動，後勤都是重要關鍵，此舉顯示美國針對中東緊張態勢可能升級做好部署準備。

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