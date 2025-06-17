以軍空襲恐釀核災！IAEA憂致命「六氟化鈾」氣體洩漏

以色列空襲後，伊朗納坦茲核濃縮設施的衛星影像顯示多棟建築遭摧毀，滿目瘡痍。IAEA警告，設施內部可能存在放射性與化學污染的雙重風險。（美聯社）

2025/06/17 09:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列空襲伊朗核設施的後續影響持續發酵，聯合國核監督機構「國際原子能總署」（IAEA）署長警告，伊朗主要的納坦茲（Natanz）核濃縮設施內部，可能存在放射性與化學污染的雙重風險。儘管目前設施外部的輻射水平正常，但內部存在的有毒氣體與放射性物質，對工作人員構成了潛在的致命威脅。

《美聯社》報導，IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）16日在維也納舉行的理事會緊急會議上，發表了這項令人憂心的評估。他指出，如果設施內的鈾物質被吸入或食入，將構成顯著的放射性危害，但只要採取適當的防護措施，如在設施內佩戴呼吸防護裝置，風險仍可有效控管。

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他強調：「納坦茲場址外部的輻射水平維持正常，顯示此事件未對周邊居民或環境造成外部放射性影響。」

然而，葛羅西表示，設施內部的主要擔憂來自一種名為「六氟化鈾」（uranium hexafluoride）的氣體所帶來的化學毒性。這種氣體是鈾在濃縮過程中與氟混合的產物，專家稱其極不穩定、具強腐蝕性，能灼傷皮膚，若被吸入更是極度致命。

此次緊急會議應俄羅斯要求召開，旨在討論以色列對伊朗核設施的攻擊。葛羅西在會上表示，自14日以來，納坦茲與伊斯法罕（Isfahan）的核研究場址顯然未再有額外損害。不過，先前由Planet Labs PBC公司拍攝並經《美聯社》分析的衛星照片顯示，納坦茲的多棟建築已遭損毀，其中包括為設施供電的關鍵建築。

葛羅西先前已向聯合國安理會報告，納坦茲的地面部分設施被毀，雖然主要的地下離心機設施似乎未被直接擊中，但電力中斷可能已對其基礎設施造成損害。此外，伊斯法罕的核研究設施也有四棟關鍵建築受損，包括一處鈾轉換設施。不過，深埋於山體之下、受防空火力嚴密保護的佛多（Fordo）濃縮設施，以及布什爾（Bushehr）核電廠均未受損。

葛羅西警告，軍事升級不僅威脅生命，更增加了放射性洩漏的機會，將對人民與環境造成嚴重後果，並延誤尋求外交解決方案的努力。他強調，IAEA迫切需要伊朗方面及時提供設施的技術資訊，否則將無法準確評估潛在影響並提供必要協助。IAEA的檢查員將在安全條件允許後，儘快重返現場進行查核。

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