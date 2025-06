美國總統川普呼籲民眾立即撤離德黑蘭。(路透)

2025/06/17 09:23

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以色列宣布已掌握伊朗首都德黑蘭領空,美國總統川普16日在社群平台Truth Social發文,呼籲「所有人都應該立即撤離德黑蘭(Everyone should immediately evacuate Tehran)!」

據《CNN》報導,以色列從13日凌晨開始大規模空襲伊朗,隨後引發伊朗的報復性轟炸,雙方連日互轟之下引發國際震動,川普希望近千萬人口的德黑蘭展開撤離行動,但並未說明原因。

此外,川普在貼文中還用全句大寫強調伊朗早就應該要簽署核協議,「伊朗不能擁有核武(IRAN CAN NOT HAVE A NUCLEAR WEAPON),我已經說過很多遍了!」

