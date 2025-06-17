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    遭羈押的部落客離奇死亡 肯亞警政署副長宣布辭職

    拉加特表示自己將辭職。（歐新社）

    拉加特表示自己將辭職。（歐新社）

    2025/06/17 10:14

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕肯亞日前1名年輕的部落客奧旺（Albert Ojwang）因在網上發文抨擊警政署副署長拉加特（Eliud Lagat），而遭到警方約談並羈押，不料隨後竟傳出奧旺在羈押期間離奇死亡，引發社會輿論不斷，要求拉加特需辭職負責。昨（16）日拉加特做出了回應，表示自己將辭職，但並非因不當行為，而是出於對職責的承擔。

    綜合外媒報導，今年31歲的奧旺日前於社群平台「X」（前Twitter）上發文批評拉加特，7日在霍馬灣（Homa Bay）附近的卡科斯村（Kakoth）被捕，之後便送去首都奈洛比（Nairobi）的警察局。

    據了解，奧旺在抵達警局後沒幾天就死亡，儘管警方最初聲稱奧加旺是死於自殘，但卻遭到屍檢結果狠狠打臉，指出比起自殺，這起事件更有可能是有人將奧旺毆打致死。

    消息一出後引起民眾沸騰，12日更有數百名抗議者至奈洛比的街道上表達抗議，要求拉加特應辭職負責，甚至驚動到肯亞總統魯托（William Ruto），他親自與奧旺父親面談，指出會好好調查此案，並承諾提供200萬肯亞先令（約新台幣45.55萬元）支付葬禮費用。

    在風波連燒數日後，拉加特於16日做出最新回應，表示自己將辭職，手頭上的任務將會全數交給副手，但他強調，自己辭職的原因不是因有不當行為，而是出於對職位的責任才離職。目前調查仍在繼續，已有5人遭到解除職位。

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