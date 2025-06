以色列空襲伊朗國營電視台 新聞直播錄下慘況、主播拔腿就跑

2025/06/17 08:15

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕以色列16日持續攻擊伊朗,伊朗國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」(IRIB)位在首都德黑蘭辦公大樓16日遭到以色列空襲。而在空襲當下,正好有女主播正在播報新聞,突然轟然巨響後,不斷有白色殘骸飛入鏡頭,主播隨即轉身立刻離開攝影棚。相關影片也在社群瘋傳。

綜合外媒報導,以色列16日在針對IRIB所在的德黑蘭市區發出空襲撤離警告,警告區域內包括IRIB、警察總部以及三家大型醫院,影響人數多達33萬人。以軍在發布警告後1小時開始發動空襲,此時IRIB新聞主播艾瑪米(Sahar Emami)正播報新聞,在以軍空襲IRIB當下,突然一聲轟然巨響,艾瑪米背後瞬間變成黑畫面,且疑似因攝影棚天花板崩落,不斷有白色碎屑及碎片飄下,艾瑪米當下也趕緊轉身離開,直播的新聞節目也被切換到預錄節目。

以色列國防部長卡茲(Israel Katz)事後在一份聲明中指出,在周邊地區居民撤離後,以色列國防軍針對伊朗政權的宣傳機構進行打擊。以色列國防軍表示,以色列空軍根據情報,精準打擊被伊朗武裝部隊用於軍事目的的通信中心,該建築物是在偽裝成民用活動的情況下被伊朗武裝部隊使用,這次空襲直接打擊了伊朗武裝部隊的軍事能力。

伊朗外交部則是譴責以色列針對國營媒體大樓的攻擊,強調以色列攻擊IRIB辦公室是邪惡的戰爭罪行。IRIB透過聲明指出,一名工作人員在以色列空襲下喪生,另有多人受傷。

Footage showing strikes moments ago by the Israeli Air Force on the studios and offices of the Iranian state-run broadcaster IRIB in Tehran. pic.twitter.com/V5sBiyEM6p