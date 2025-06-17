傳伊朗要求美國「施壓以色列」停火 願重啟核談判

有消息人士透露，伊朗當局透過中東國家，向美國總統川普施壓，要求他利用對於以色列的影響力，藉此儘速讓伊朗與以色列達成停火協議。（美聯社）

2025/06/17 07:02

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗與以色列衝突持續延燒，不過有消息人士透露，伊朗當局透過卡達、沙烏地阿拉伯及阿曼等中東國家，向美國總統川普施壓，要求他利用對於以色列的影響力，藉此儘速讓伊朗與以色列達成停火協議，伊朗也願意在核談判提供更大的談判空間。

根據《路透》報導，中東消息人士指出，卡達、阿曼與沙烏地阿拉伯都已呼籲華府向以色列施壓，要求其同意停火並重啟和伊朗的核協議談判。另一名官員則提到，伊朗當局已和卡達與阿曼接觸，希望兩國能夠協助斡旋，讓伊朗重返核談判，但伊朗堅持必須先和以色列達成停火協議．強調在遭受以色列襲擊期間，伊朗不會進行談判。

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兩位伊朗消息人士表示，伊朗當局也已經請土耳其向川普傳話，且俄羅斯總統普廷已經同意與川普及以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）對話。兩位伊朗消息人士強調，如果以色列停止攻擊，伊朗也願意停止打擊行動。

針對此傳聞，各國政府均未正式回應。以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）16日在接受軍事電台採訪時，被問到是否有外交機制正在運作、藉此終結目前的軍事行動時，哈尼比表示，「現在談這個還太早，你不會開戰才打3天就打算結束它。」

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