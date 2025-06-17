不合群？ 傳川普不簽G7峰會聯合聲明

7大工業國集團領袖峰會16日在加拿大召開，美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普不打算簽署呼籲以色列與伊朗緩和局勢的聯合聲明。（法新社）

2025/06/17 06:16

〔國際新聞中心／綜合報導〕7大工業國集團（G7）領袖峰會16日在加拿大洛磯山脈小鎮卡納納斯基斯（Kananaskis）召開，擬定一份呼籲以色列與伊朗緩和局勢的聯合聲明，但出席會議的美國總統川普、法國總統馬克宏在俄羅斯是否適合介入調解以伊衝突的議題出現分歧。知情人士透露，川普不打算簽署聯合聲明，但參與擬稿的官員仍抱一絲希望，認為川普最終有可能被說服。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這份草擬聲明由歐洲官員主導，指出以色列有自衛權利，並強調伊朗不得取得核武。川普揚言不簽署該聲明，使他在峰會一開始便與其他領袖產生明顯分歧。

請繼續往下閱讀...

在峰會召開前幾小時，G7各國代表團仍就聲明草案的措辭進行討論。由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）領銜的歐洲領袖，希望能與峰會主辦國加拿大總理卡尼（Mark Carney）達成對中東局勢的共識。

然而，對向來質疑G7這類多邊組織效益的川普而言，他不簽署該聲明將阻礙全球民主國家展現團結立場的機會。

白宮1名官員在回應川普是否會簽署聲明時僅表示：「川普總統將持續努力確保伊朗無法取得核武器。」

1名加拿大高層官員表示，G7各國代表團將持續協調聲明措辭，歐洲領袖仍在積極斡旋，期盼最終能達成共識。「此事尚未定案，仍會在領袖層級進一步討論…現在要推測結果仍為時過早。」

16日上午在峰會正式揭幕前，川普告訴記者，他相信伊朗有意與以色列緩和衝突，因為雙方的交火已進入第4天。當被CNN問到是否收到任何中間人的訊息顯示伊朗有意降溫時，川普回答：「是的。」

川普表示，「他們想談判，但他們早該談了。我給了60天，他們也有60天，而在第61天，我說『我們沒有達成協議』。他們必須達成協議。這對雙方都是痛苦的局面，但我會說，伊朗在這場戰爭裡沒佔到上風。他們應該立刻談判，在還來得及之前。」

當被問到什麼情況可能導致美軍介入這場衝突時，川普拒絕回應：「我不想談這個。」對於美方是否向以色列提供情報，他也不願多談。

多個G7代表團的官員表示，G7領袖預計將會向川普施壓，要求他說明處理以伊危機的策略。基於美國對以色列的龐大影響力，歐洲各國領袖希望瞭解美國打算讓這場衝突持續多久，或者川普是否有意向以色列總理納坦雅胡施壓，促使情勢降溫。

對於讓俄羅斯總統普廷介入調停，川普和馬克宏出現明顯分歧。川普15日表示，他在與普廷通話後相信，對方有可能成為調停人。但馬克宏在訪問格陵蘭期間強調，俄國自己就違反聯合國憲章，根本沒有資格當和平仲裁者。

川普和加拿大總理卡尼會面時，批評G7當年將俄國排除在外，是錯誤的決定，「當時是歐巴馬和一個叫做杜魯道的人，不想讓俄羅斯參與。我認為這是個錯誤，因為如果俄羅斯還在，現在可能就不會有戰爭了。」

俄羅斯是在2014年併吞克里米亞後，被原本的8大工業國集團（G8）驅逐，G8也因此成為G7。川普說，「他們把俄羅斯踢出去了，我認為這是很大的錯誤，即便那時候我還沒從政。」他還說，「現在沒有普廷參與，反而讓事情變得更複雜。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法