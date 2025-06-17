中國廣州醫院電梯要收費掀怒火 網酸：說好的醫者仁心呢？

圖為廣州吉山社區電梯曾掛有「就醫需付費5元」的公告。（圖擷取自網路）

2025/06/17 00:33

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣州一家社區醫院日前被爆出，就醫患者搭乘電梯竟需支付人民幣5元（約新台幣22元），引發網友群起撻伐，質疑若是長者或推嬰兒車的家長，也得「課金」搭電梯？此事登上百度熱搜後，官方緊急撤除告示，改由院方吸收費用平息爭議。

綜合中媒報導，該案發生於廣州市吉山社區醫院，網友貼出的電梯旁公告顯示，「本電梯供公寓住戶及商戶免費使用，就醫人員使用需付費，單次5元，大堂掃碼支付，感謝配合。」此舉引發爭議，不少人認為電梯應屬基本設施，不應對病患額外收費。院方解釋，醫院租用2、3樓空間，而電梯為公寓所有，因此才由公寓單方面訂下規定，並非醫院決定。

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對於引爆民怨的收費爭議，廣州市衛健局表示，事後已介入協調，醫院將改為定期支付管理費用，讓病患免費搭乘。當地記者實地探訪後發現，該電梯旁的收費告示已遭撤除，現場亦未見收費裝置或相關限制設施。

儘管官方火速滅火，但中國網友仍砲聲隆隆，痛批「這樣做違法了，自己還沒意識到嗎！」也有人建議醫院搬家，「跟醫院共用電梯的話，再怎麼注意消毒，也會擔心傳染問題。」但電梯收費還是太離譜，呼籲「希望有關方面管一管」、「說好的醫者仁心呢？」

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