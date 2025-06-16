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    伊朗慘了？以色列宣布「完全掌控」德黑蘭領空 摧毀1/3飛彈發射器

    以色列15日發射飛彈攻擊德黑蘭，發生爆炸冒出黑煙。（路透）

    以色列15日發射飛彈攻擊德黑蘭，發生爆炸冒出黑煙。（路透）

    2025/06/16 22:11

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列上週五（13日）無預警對伊朗發動大規模精準打擊，重創伊朗國防，不甘示弱的伊朗也隨即祭出反擊，中東情勢急遽升溫。以色列國防軍發言人德夫林（Effie Defrin）今天（16日）宣布，以國已完全掌控伊朗首都德黑蘭的領空，迄今以軍已摧毀超過100個伊朗彈道飛彈發射器。

    以色列13日發動「雄獅崛起行動」（Operation Rising Lion），對伊朗展開堪稱有史以來最大規模軍事攻擊，不只摧毀多個重要軍事、能源基礎設施甚至核設施，多名軍事指揮官、核武科學家等高層也被擊殺。伊朗隨即採取行動，對以色列境內發射大量飛彈、無人機進行反擊，雙方至今持續互轟。

    不過目前看來伊朗遭受的打擊更嚴重，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）受到國內質疑批評，部分伊朗官員指責伊朗防空系統形同虛設，無力阻止以色列精準攻擊。有外媒更直指，伊朗政府內部矛盾恐讓政權有垮台之虞。

    根據《以色列時報》 報導，以軍發言人德夫林今天宣布，自上週五以來，以軍已經成功摧毀120多個伊朗彈道飛彈發射器，相當於伊朗現有飛彈發射器總數的三分之一，同時以方也攔截伊方對以色列的「大部分攻擊」。

    德夫林還說，以色列空軍已完全掌控德黑蘭的領空，以軍在德黑蘭上空建立起「全面空中優勢」。另外，以色列也針對伊朗中部重要城市伊斯法罕（Isfahan）約100個軍事目標發動一系列攻勢。

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