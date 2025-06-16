傳德黑蘭準備放棄鈾濃縮挽救政權 條件是「保全顏面」

德黑蘭一處油庫遭到以色列襲擊後冒出黑煙。（路透）

2025/06/16 21:23

〔編譯孫宇青／綜合報導〕伊朗網路新聞媒體「Iran Wire」16日獨家披露，伊朗一名高階外交官透露，德黑蘭政治和軍事領袖準備談判放棄鈾濃縮作業，以維護政權，但要求有一個「保全顏面」的方案。

這位不願透露姓名的外交官在訪問中表示，「最高領袖和政府真正的優先事項是生存，但以色列和伊朗之間持續不斷的攻擊和反擊，將不可免地削弱我們的軍事、安全部隊、經濟、民眾士氣，最終就會削弱政府」。

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他繼續說道：「伊朗軍隊和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）將不可免地失去對局勢的控制，沒有人知道接下來會發生什麼事。我們不想重蹈海珊（Saddam Hussein，伊拉克前獨裁者）的錯誤。我們準備進行談判。」

當被問及他為何選擇受訪時，該名外交官表示：「我擔心我們國家和我們的人民的未來。希望你們能和世界其他國家分享我的訊息，我不是以伊朗政府代表的身份發表談話，而是以一名關心此事的公民身份。」

他重申：「我們的領導層，包括最高領袖哈米尼，現在準備就一項真正的交易進行談判。身為伊朗人，我想請川普先生提供幫助，讓我們迅速結束死亡和毀滅。」他表示，美國總統川普可能是唯一可以迅速、和平結束這場危機的人，「他知道這場衝突繼續下去不符合伊朗、美國甚至以色列的利益」。

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