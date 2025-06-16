伊朗嗆退出《核不擴散條約》 中東核危機一觸即發

伊朗伊斯法罕核設施的衛星空拍圖。國際原子能總署（IAEA）已證實以色列空襲對此地造成損害，此舉是伊朗揚言考慮退出《核不擴散條約》的直接導火線。（路透）

2025/06/16 20:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕中東戰火升溫之際，伊朗16日首度公開表示，若以色列持續空襲核設施，伊朗將考慮退出《核不擴散條約》（NPT），引發外界對區域衝突演變為核對抗的嚴重關切。這項警告正值以軍空襲行動邁入第4天，德黑蘭多地遭轟炸，數百名平民死傷，首都出現大規模撤離潮。

英國《衛報》報導，伊朗外交部發言人巴蓋里（Esmaeil Baghaei）指出，伊朗國會正在研擬草案，考慮正式中止履行NPT，該條約自1968年起要求締約國不得發展核武並接受國際原子能總署（IAEA）查核。巴蓋里強調，儘管目前立場反對大規模殺傷性武器，但持續的外部攻擊正迫使伊朗重新審視戰略選項。

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伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）亦聲稱，伊朗目前並無發展核武計畫，強調宗教最高領袖哈米尼曾頒布教令，禁止生產與使用核武。不過他同時表示，伊朗保有發展核能與研究的正當權利，呼籲國際社會應正視以色列對伊朗核設施的打擊行動。

目前，以色列是中東唯一擁有核武的國家，並未加入NPT，且長年未對外承認其核武庫存。外界普遍認為，這波空襲行動旨在防止伊朗接近研製核彈門檻。根據美國情報單位與國際原能總署過往評估，並無證據顯示伊朗已展開實際核彈組裝，但以色列批評者認為，空襲無法摧毀伊朗的核知識儲備，反而可能加速其決定跨越核門檻。

國際原能總署總幹事葛羅西（Rafael Grossi）證實，以軍日前轟炸已損毀伊斯法罕（Isfahan）地區的多項核設施，包括鈾轉換工廠、中央化學實驗室，以及一處準備製造濃縮鈾金屬的設施，後者是製造核彈核心材料的重要步驟。葛羅西呼籲國際社會譴責針對核設施的攻擊，並指出這些行動違反《聯合國憲章》及國際法。

戰火持續延燒之際，七大工業國集團（G7）領袖本週齊聚加拿大落磯山，伊朗核問題成為峰會優先議題。德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）表示，首要目標是防止伊朗擁核，同時維護以色列自衛權，並呼籲各方避免進一步升高衝突。美國總統川普則在啟程前語帶保留表示：「有時他們必須打完這一仗。」

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