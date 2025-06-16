電車發展衝高鎳需求 印尼「海洋亞馬遜」淪礦區損害生態

拉賈安帕特群島因擁有豐富的電動車電池關鍵金屬「鎳」成為開採熱區，卻也破壞當地生態。（法新社）

2025/06/16 23:56

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著電動車產業蓬勃發展，關鍵金屬「鎳」需求激增，印尼拉賈安帕特群島（Raja Ampat）因擁有豐富礦藏成為開採熱區。環保團體揭露當地森林遭砍伐、珊瑚礁遭破壞，引發不少批評。對此，印尼政府出手撤銷部分礦權，試圖在經濟發展與生態保育間尋求平衡。

BBC報導，印尼拉賈安帕特群島近年因鎳礦開採而生態受損，引發國際關注。環保團體「全球見證」（Global Witness）日前公布無人機空拍畫面，顯示多座小島上的森林遭大量砍伐，含泥沉積物流入珊瑚礁密集的海域，破壞當地世界級的海洋生態系。該組織指出，2020至2024年間，當地礦區面積擴增了約500公頃，等同700座足球場大。

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鎳是製造電動車電池與不鏽鋼的關鍵金屬，印尼目前已成為全球最大鎳礦生產國。環團指出，因全球對「綠色能源」的需求暴增，拉賈安帕特的開採行動也同步加劇。對此，印尼政府近日撤銷該地區5家礦業公司中的4家開採許可，強調「拉賈安帕特的生物多樣性是世界遺產，必須加以保護」，並承諾將對仍獲准在加格島（Gag island）營運的礦場進行生態復原。

對於印尼政府撤銷礦權的決定，長期在當地工作的海洋生態學家厄德曼（Mark Erdmann）對此感到「非常震撼且開心」。他強調拉賈安帕特是「全球海洋生物多樣性的核心」，而這項政策正是來自印尼人民對環境破壞發出的強烈抗議聲。不過環保團體擔心，其他業者可能會提起訴訟挑戰撤銷決定，使政策出現反覆風險。

印尼國內其他地區也面臨類似挑戰。2024年研究顯示，鎳礦開採雖稍微減少蘇拉威西地區的貧困率，但嚴重加劇了當地的水源污染與空氣品質惡化。學者呼籲，印尼在發展鎳礦產業、搶占全球綠能市場地位的同時，不能忽視當地人民與環境的代價。

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