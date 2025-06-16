網突然瘋傳「泰國將入侵柬埔寨」 柬國防部緊急發聲闢謠

泰國與柬埔寨上月在2國邊界爭議地帶，發生武裝衝突，至今情勢仍未見緩和。示意圖。（路透）

2025/06/16 21:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國與柬埔寨上月在兩國邊界爭議地帶，發生武裝衝突，至今情勢仍未見緩和。對此，一個臉書粉專今（16）日突然宣稱，泰國將在今日下午或在晚間入侵柬埔寨，引發兩國網友們瘋傳，對此柬埔寨國防部迅速發布緊急聲明，表示這類言論純屬捏造，嚴正駁斥相關消息。

綜合外媒報導，一個名為「The War Resort」的臉書粉專在今日中午發文宣稱，依據身在泰國的柬埔寨情報員消息，泰國將在今日下午2點入侵柬埔寨，或在晚間發動偷襲。消息一出，立即掀起大批網友熱烈討論，並在網上被瘋狂分享。

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對此，柬埔寨國防部在下午3點發布緊急公告，呼籲全體人民保持冷靜，不要相信這類純屬捏造的謠言，任何軍事行動相關訊息應以官方通報為準。

與此同時，前柬埔寨總理、人民黨主席兼參議院主席洪森（Hun Sen）發布強硬聲明稱，若是泰國軍方24小時之內還不恢復邊境正常通行，柬埔寨17日起會在所有對泰國的邊境口岸，全面禁止泰國農產品入境，但人員往來不受影響。

洪森指出，邊境關閉是泰國軍方先行單方面關閉通道，柬埔寨只是被迫應對，泰方必須為其行為負責，恢復正常通關應由泰軍先行啟動。洪森表示，他與現任總理柬埔寨洪馬內（Hun Manet）已在昨（15）日和泰國總理通話，向泰方明確提出24小時期限，否則柬方將採取全面反制措施，禁止泰國農產品經所有邊境口岸入境。

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