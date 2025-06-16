中國女子漂流遭高壓水槍射眼 右眼受損怒控：景區無作為

受害女子眼球挫傷嚴重，醫師比喻「眼內如血水一灘」，可能留下永久後遺症。（擷取自微博）

2025/06/16 22:57

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東一名女子日前控訴，在景區漂流時無端遭男子持高壓水槍近距離射擊，右眼當場失明。事件引發輿論震驚，網友痛批景區管理鬆散、政府失職，也質疑中國號稱「天眼監控」密布，為何犯案者能在現場逃逸？加上事發當下有工作人員在場，卻未及時阻止，事後男方也未道歉，引發輿論譁然。

綜合中媒報導，事發於本月7日下午，女子在山東「齊魯嵩山峽谷漂流」景區遊玩時，下船購物返程準備開船，突然被一群不認識的人強行拖下船隻，並以高壓水槍猛力攻擊。她表示自己大聲制止後，一名男子再次近距離朝她右眼射水，「不到半米的距離」，導致她當場右眼看不見，當時男子還出言辱罵與恐嚇，隨後逃離現場。

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女子表示，她先被送往一間醫院急救，醫生直言傷勢嚴重，緊急轉診上級醫院；第二家醫師更形容，「眼球內部像被打成一灘血水」。經中西醫聯合診斷，右眼挫傷、出血並積血，目前即使經治療視力仍模糊不清，恐留後遺症。她痛批景區未能保護遊客安全，「當時旁邊就有工作人員，卻全程袖手旁觀」。

目前當地公安，已找到涉案男子並展開處理，但未透露是否有懲處或和解。律師指出，若傷勢達重傷標準，涉案男子將面臨最高10年有期徒刑，同時須承擔民事賠償責任，若景區未盡安檢義務，也應一併擔責。

事件曝光後迅速登上中國百度熱搜，引發網友憤怒撻伐，「一定要抓到誰幹的」、「門票有身分證，查！」、「景區和當地政府應該負責，這是嚴重安全事故」；或批評「故意傷害說得那麼清新脫俗」、「山東不是孔孟之鄉嗎？怎麼面對人命安全卻毫無作為？」呼籲嚴懲凶手，要求當局別再用「依法處理」作為推託藉口。

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