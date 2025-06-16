無酒精啤酒未必更健康 研究揭血糖與心血管隱憂

無酒精啤酒暗藏高糖熱量陷阱。示意圖。（路透）

2025/06/16 23:44

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕無酒精啤酒近年在全球市場掀起熱潮，但一項由德國及美國團隊共同進行的最新研究卻發現，無酒精啤酒可能並非如人們想像中的健康，反而可能潛藏增加糖尿病與心血管疾病風險的隱憂。

《每日郵報》報導，該研究發表於營養學期刊《Nutrients》，團隊追蹤44名健康年輕男性，將他們分為兩組，其中一組每日飲用2瓶330毫升無酒精啤酒，另一組則飲用白開水，實驗持續4週，並定期檢測血液指標，發現持續飲用無酒精啤酒者，其血糖及胰島素水平均出現顯著上升，顯示第二型糖尿病風險提高。此外，血中「壞」膽固醇（LDL）與三酸甘油酯也明顯增加，這些變化都與心血管疾病的發生有密切關聯。

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小麥型及混合型無酒精啤酒（例如添加柳橙或檸檬汽水的品項）對身體代謝影響最為明顯，而經過脫酒處理的皮爾森（Pilsner）型啤酒或酒精含量低於0.5%的產品，對健康的負面影響相對較輕微。

研究團隊指出，這些代謝改變的主因並非酒精，而是這類飲品中隱含的高糖及熱量。研究人員警告，許多人選擇無酒精啤酒，是期望能有更健康的飲酒替代品，但事實上，這些產品的營養成分可能對新陳代謝帶來負面影響，特別是熱量及糖分含量不容忽視。

無酒精啤酒雖然比傳統含酒精飲品來得安全，對肝臟與神經系統負擔較小，但消費者在享用時仍應關注產品成分，避免因高糖分攝取而導致代謝疾病風險升高。

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