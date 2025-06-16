為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    無酒精啤酒未必更健康 研究揭血糖與心血管隱憂

    無酒精啤酒暗藏高糖熱量陷阱。示意圖。（路透）

    無酒精啤酒暗藏高糖熱量陷阱。示意圖。（路透）

    2025/06/16 23:44

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕無酒精啤酒近年在全球市場掀起熱潮，但一項由德國及美國團隊共同進行的最新研究卻發現，無酒精啤酒可能並非如人們想像中的健康，反而可能潛藏增加糖尿病與心血管疾病風險的隱憂。

    每日郵報》報導，該研究發表於營養學期刊《Nutrients》，團隊追蹤44名健康年輕男性，將他們分為兩組，其中一組每日飲用2瓶330毫升無酒精啤酒，另一組則飲用白開水，實驗持續4週，並定期檢測血液指標，發現持續飲用無酒精啤酒者，其血糖及胰島素水平均出現顯著上升，顯示第二型糖尿病風險提高。此外，血中「壞」膽固醇（LDL）與三酸甘油酯也明顯增加，這些變化都與心血管疾病的發生有密切關聯。

    小麥型及混合型無酒精啤酒（例如添加柳橙或檸檬汽水的品項）對身體代謝影響最為明顯，而經過脫酒處理的皮爾森（Pilsner）型啤酒或酒精含量低於0.5%的產品，對健康的負面影響相對較輕微。

    研究團隊指出，這些代謝改變的主因並非酒精，而是這類飲品中隱含的高糖及熱量。研究人員警告，許多人選擇無酒精啤酒，是期望能有更健康的飲酒替代品，但事實上，這些產品的營養成分可能對新陳代謝帶來負面影響，特別是熱量及糖分含量不容忽視。

    無酒精啤酒雖然比傳統含酒精飲品來得安全，對肝臟與神經系統負擔較小，但消費者在享用時仍應關注產品成分，避免因高糖分攝取而導致代謝疾病風險升高。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播