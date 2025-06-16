伊朗欺敵？以色列空襲 疑打中飛彈發射車空殼

網路影片顯示，一處遭以色列空襲的伊朗「飛彈發射車」殘骸（右圖），其內部幾無重要組件，疑似為誘餌模型。左圖為可能的誘餌細節。（取自Ｘ平台）

2025/06/16 19:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列持續對伊朗展開大規模空襲，惟伊方聲稱，部分遭攻擊設施實為誘敵假目標，企圖誤導以軍火力、保護關鍵戰力。此舉引發外界關注，伊朗是否已仿效烏克蘭戰術，以假亂真對抗空中優勢。

根據軍事網站「Defence Blog」報導，伊朗國營媒體近日高調宣稱，以色列空軍在「雄獅崛起」行動（Operation Rising Lion）中鎖定轟炸的部分飛彈發射設施，其實是伊方預先布置的誘敵裝備，刻意用來誤導以軍精準導引彈藥，轉移攻擊焦點。

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以色列國防軍（IDF）日前公布多段空襲影片，顯示戰機命中數處彈道飛彈相關目標。但開源情報分析師指出，從影像中觀察，部分目標被擊中後未出現預期中的二次爆炸現象，與正常炸毀已加燃料或實彈裝填的飛彈發射車明顯不同，因而推測這些可能只是空殼模型。

???? Israel published video showing strike on mobile ballistic missile launchers of Iranian army.



Looks like these are decoys because no secondary explosions. pic.twitter.com/ENQRMaTnOC — Cyrus Intel （@Cyrus_Intel） June 15, 2025

伊朗軍方未具體說明誘餌系統數量，但透過官方媒體發聲稱：「以軍所摧毀的多處設施，其實是預先部署的假目標，用以迷惑敵軍飛行路線與雷達辨識。」

報導指出，社群平台流傳的一段影像顯示，一處遭以軍炸毀的發射車殘骸，幾乎沒有內部機構與武器系統痕跡，疑似為全尺寸模型而非實戰裝備。該地點被認為是以軍本週初攻擊行動的一部分。

木製「海馬士」火箭 烏克蘭保住火力

類似的戰場欺敵戰術，近年已在烏俄戰場上屢見不鮮。烏克蘭軍方曾多次以充氣或木製假冒的「海馬士」（HIMARS）火箭系統與雷達裝備，成功誘導俄軍誤炸非戰力設施，保存了真正的前線火力。

伊朗此番行徑，被視為仿效烏克蘭戰術，以延緩以色列對其飛彈機動部署系統與戰略設施的全面摧毀。隨著以軍三日內出動逾50架戰機，接連空襲超過170個軍事目標與720處基礎設施，伊朗此舉或為不得已之下的戰略應變。

儘管伊方祭出誘餌防禦，以色列仍掌握制空權，空襲行動未見減緩跡象。以色列國防軍強調，只要伊朗繼續攻擊本土，以方將持續鎖定其任何涉及長程攻擊與飛彈部署的基礎設施進行打擊。

Example of Iranian decoys: Many Israeli strikes hit fake launchers— some videos show little to no secondary explosions, suggesting they weren’t real missiles. pic.twitter.com/FgV69Cn0nE — Clash Report （@clashreport） June 15, 2025

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