伊朗欺敵？以色列空襲 疑打中飛彈發射車空殼

2025/06/16 19:59

〔編譯陳成良/綜合報導〕以色列持續對伊朗展開大規模空襲,惟伊方聲稱,部分遭攻擊設施實為誘敵假目標,企圖誤導以軍火力、保護關鍵戰力。此舉引發外界關注,伊朗是否已仿效烏克蘭戰術,以假亂真對抗空中優勢。

根據軍事網站「Defence Blog」報導,伊朗國營媒體近日高調宣稱,以色列空軍在「雄獅崛起」行動(Operation Rising Lion)中鎖定轟炸的部分飛彈發射設施,其實是伊方預先布置的誘敵裝備,刻意用來誤導以軍精準導引彈藥,轉移攻擊焦點。

以色列國防軍(IDF)日前公布多段空襲影片,顯示戰機命中數處彈道飛彈相關目標。但開源情報分析師指出,從影像中觀察,部分目標被擊中後未出現預期中的二次爆炸現象,與正常炸毀已加燃料或實彈裝填的飛彈發射車明顯不同,因而推測這些可能只是空殼模型。

???? Israel published video showing strike on mobile ballistic missile launchers of Iranian army.



Looks like these are decoys because no secondary explosions. pic.twitter.com/ENQRMaTnOC