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    德州2.8公尺鱷魚深夜逛街闖餐廳 用餐民眾全看傻！

    巨鱷夜闖德州市區，警消合力圍捕。（圖取自FaceBook@Todd Long）

    巨鱷夜闖德州市區，警消合力圍捕。（圖取自FaceBook@Todd Long）

    2025/06/16 20:37

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州街頭上演「鱷魚夜行記」，一隻長9呎2吋（約2.8公尺）巨鱷突現身鬧區，讓不少正在餐廳用餐的民眾大吃一驚。所幸當地警方與狩獵場保育員通力合作，成功將這隻脾氣不佳的大傢伙安全帶回野外，未釀成任何傷害。

    據當地媒體《WVVA》報導，德州小鎮格萊德沃特市（Gladewater）有「東德州古董之都」之稱，平日遊客絡繹不絕，日前晚間一隻巨型鱷魚大剌剌闖入市區，甚至出現在餐廳門口，嚇壞用餐顧客，也吸引路人圍觀。

    目擊者表示，這隻巨鱷一度被困在路邊的鐵欄旁，當地保育員隆恩（Todd Long）與警方、消防人員迅速到場協助，動員整個團隊才制伏牠。隆恩表示，「這可能是我在市區環境中處理過最大隻的一條，鱷魚脾氣暴躁，頻頻低吼，還試圖撲咬人」。

    警方事後在社群平台感謝所有參與人員專業合作，表示整起行動無人受傷，鱷魚也順利被送回塞賓河（Sabine River）的自然棲息地。當地居民也慶幸事件發生在夜間，人車較少，否則後果難以預料。

    隆恩補充說，鱷魚可能因氣候變化或尋找食物而誤入市區，所幸此次處理得當，避免了對人或動物造成危害。他也提醒民眾，若發現野生動物闖入生活區，應立即通知相關單位處理，勿自行接近或干擾。

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