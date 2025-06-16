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    驚悚片曝光！浙江傳1男闖政府機關自焚 中國媒體全噤聲

    16日驚傳浙江省一名男子跑到地方政府機構前引火自焚。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    16日驚傳浙江省一名男子跑到地方政府機構前引火自焚。（圖擷取自李老師不是你老師X平台）

    2025/06/16 19:29

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟下行，地方銀行爆雷、減薪欠薪、官商勾結等事件頻傳，底層民眾想上訪（信訪，向上級政府反映冤情）卻經常遇阻，在求助無門的狀況下，民怨積累導致抗議甚至是「獻忠事件」（近年中國隨機傷人、報復社會事件的統稱）時常發生。今天（16日）又驚傳浙江省一名男子疑似為表達抗議，跑到地方政府機構前引火自焚，駭人影片曝光引發網友熱議。

    旅義華僑作家李穎今下午在X平台分享一段從牆內流出的影片，可以看到一名男子到浙江瑞安市的政務服務中心前，地上有疑似汽油桶，下秒男子點火自焚，火勢瞬間變大並冒出黑煙，自焚男子發出慘叫聲，嚇壞目擊民眾，現場保全則趕忙拿滅火器救援。該名男子後續狀況不明，中國境內目前未見有媒體報導此事，也不清楚其自焚動機，但外界紛猜測與抗議政府官員、維權有關。

    牆外網友紛紛慨歎，「絕望的人民對這腐敗的政府發出最後一次吶喊！」、「曾經，法輪功的學徒在天安門這麼做過，不管是出於抗議，還是出於維權，最後都只能是被遺忘，所做的一切都是徒勞。用自己的生命換取官員的良知是非常虧的」、「在中國，這樣的自殘行為對中共還是對整個社會都不會起到反思作用，如同石子投大海」、「這是有多大的冤屈才有勇氣自焚阿？」、「逆來順受的韭菜，被政府壓迫了也只敢自焚，悲哀」。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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