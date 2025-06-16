中共調查實習醫墜樓案「查無不法」！超扯報告書氣炸中國網民

中國28歲實習醫生羅帥宇揭發醫院器官買賣疑雲後墜樓而死。（擷取自微博）

2025/06/16 18:13

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國28歲實習醫生羅帥宇揭發醫院器官買賣疑雲後墜樓而死，近日引發輿論。該案近日官方調查報告出爐，死因仍舊排除他殺可能，暗示羅帥宇疑因學業不佳關係輕生；至於器官買賣部分，全部查無不法，家屬公布的錄音中「搞了8萬塊」等涉器官買賣的錄音，調查結果表示實際上是說「搞了個包塊」，此類為家屬錯誤轉換文字。然而，這樣的結果不被中國網友買單，相關新聞下方有超過十萬則留言灌爆，有網友直言：「把我們當傻子」。

羅帥宇去年揭發「中南大學湘雅二醫院」活摘和販賣人體器官後，即離奇在醫院宿舍附近的建築物墜樓身亡。其家屬近日恢復一份多達1萬1119頁的檢舉相關資料，引發中國網路上軒然大波，逼得官方成立調查小組展開調查。

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湖南省聯合調查小組13日發布近4000字的長篇調查結果報告，表示根據案發現場沒有打鬥痕跡、樓頂圍牆頂部灰塵與死者雙手一致、監視器沒拍到其他人......等等結果，排除他殺可能。

對於羅帥宇父母指出，其子沒有輕生的跡象及可能。報告並指出，羅帥宇綜合成績在全年級393名學生中排第258名，在腎臟移植方向3人中排名第3名。2022年首次參加執業醫師資格考試未通過，第二次才考過。暗示羅帥宇因為成績問題有輕生之念。

至於器官買賣部分，調查小組表示，捐獻檔案資料齊全，器官獲取途徑合法合規；而先前羅帥宇的父母公布的錄音中出現駭人聽聞的內容，內容皆為正常業務工作交流。調查報告還指出，家屬提供的錄音轉換文字資料存在多處錯誤，如「搞了8萬塊」實際錄音內容為「搞了個包塊」；「沒有跟著吧」實際錄音內容為「沒有阻塞吧」。

不過，官方的調查並不被中國網友接受，中國《央視新聞》轉發了湖南省聯合調查小組報告，至今已經累積超過十萬則留言。網友紛紛表示：「所以意思是都是假的？」、「我不認可，我不認可這個結果。請解釋劉翔峰一個人是怎麼做到幫患者切除好的器官，自己往患者體內放結石的？」「字裡行間都在表達是羅同學因其成績一般、考不上博、又就不了業，從而選擇自殺」、「大家知道就好了。至於結果已經不重要了」、「把我們當傻子」。

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相關新聞下方有超過十萬則留言灌爆，有網友直言：「把我們當傻子」。（擷取自微博）

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