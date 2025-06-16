愛洗熱水澡當心！醫示警：水溫太高恐致命

洗熱水澡前應注意水溫過高風險，避免因血壓驟降引發昏厥。（示意圖）

2025/06/16 20:13

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕洗熱水澡讓人放鬆療癒，但德國血管健康專家馬達哈利（Max Maddahali）提醒，水溫過高恐帶來嚴重健康危機，尤其是浴室環境可能加劇風險，輕則頭暈、重則昏厥受傷，甚至危及性命。

據《每日郵報》報導，馬達哈利指出，熱水會讓皮膚血管擴張，人體為了降溫會啟動生理反應，使血壓驟降，增加暈眩、意識不清、昏倒等危險。尤其浴室內處處是堅硬表面，一旦摔倒撞擊頭部，後果難以想像。

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他建議家中如有長者、慢性病患者或容易頭暈的人，應考慮在浴室內安裝扶手、防滑墊或浴椅，並加裝水龍頭溫控鎖，降低水溫過熱風險，必要時也可配戴穿戴式醫療手環，發生意外能即時通報求救。

此外，水溫過高不僅影響血壓，也會破壞肌膚與頭髮的天然保護層，造成乾燥、脫屑、掉髮等問題。皮膚表層的好菌層若被沖刷殆盡，免疫力也可能隨之下降，讓身體對外來細菌、病毒的抵抗力減弱。

這則提醒影片在TikTok吸引逾1400萬次觀看，不少網友雖表示「無法捨棄熱水澡帶來的療癒」，但專家仍呼籲適度降溫，對身體、皮膚與長遠健康更有益。

值得注意的是，除了水溫，專家也提醒洗澡時間、習慣同樣影響健康。醫師建議晚上洗澡可改善睡眠、淨化肌膚，而「在淋浴時小便」則恐養成錯誤排尿反射，日後增加失禁風險。

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