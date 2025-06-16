震撼爆料！納坦雅胡稱伊朗兩度欲暗殺川普

以色列總理納坦雅胡（圖）專訪中驚爆，伊朗曾兩度策劃暗殺川普，想掃除發展核武障礙。（路透檔案照）

2025/06/16 17:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列總理坦雅胡15日驚爆，伊朗是去年美國總統川普在第三次總統競選期間遭遇兩次未遂暗殺的幕後黑手。納坦雅胡在接受福斯新聞（Fox News）專訪時，將川普形容為伊朗及其核武野心的最大威脅，直指這就是該「流氓政權」試圖謀殺他的原因。

根據《紐約郵報》導，納坦雅胡在向美國民眾解釋以色列上週末對伊朗發動攻擊，以因應雙方致命飛彈交火的理由時表示：「那些高喊『美國去死』的人，曾兩度試圖暗殺川普總統。」他反問：「你們希望這些人擁有核武，以及將核武投送到你們城市的能力嗎？當然不。所以我們在保衛自己，同時也在保衛世界。」

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福斯新聞主播拜爾（Brett Baier）對此說法顯得有些驚訝，並要求納坦雅胡進一步說明這項煽動性的指控。拜爾問道：「您剛說伊朗曾兩度試圖暗殺川普總統。您是否有情報顯示，針對川普總統的暗殺企圖是直接來自伊朗？」納坦雅胡回答：「是的，透過代理人。是的，透過他們的情報。他們想殺了他。」

值得注意的是，美國安全機構從未將這兩起暗殺企圖與伊朗政權直接聯繫起來。不過，川普本人曾在去年9月的一次演講中暗示伊朗是幕後主使。伊朗領導階層則始終堅決否認涉案。

納坦雅胡接著開玩笑說，川普並非伊朗鎖定的唯一目標，但他強調川普是該政權的頭號敵人。「看，他們也曾試圖殺害我，但我只是他的次要夥伴。他們明白川普總統對伊朗核武計畫及其使用構成了巨大威脅。」

報導指出，去年11月，美國聯邦調查局（FBI）曾指控一名伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的未具名特工，招募51歲的沙克里（Farhad Shakeri）「專注於監視，並最終暗殺」川普，並稱金錢不是問題。

川普在2024年夏季競選總統期間，兩度驚險逃過暗殺。9月15日，當局在川普國際高爾夫俱樂部（Trump International Golf Club）逮捕了攜帶半自動步槍的勞斯（Ryan Routh）。僅一個月前，在賓州巴特勒（Butler）的一場競選活動中，一名槍手的子彈擦過川普頭部，削過了他的耳朵，讓他與死神擦肩而過。

當時開槍的工程系學生克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）克魯克斯隨即遭特勤局狙擊手擊斃。勞斯被捕後，在一封長達4頁的怪異信件中，將自己與克魯克斯聯繫起來，並譴責美國的「兩黨制」。

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