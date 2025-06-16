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    「神戶小姐」熊貓旦旦人生謝幕 製成標本後送還中國

    「神戶小姐」旦旦長年成為動物園明星，帶給民眾無數療癒與勇氣。（圖取自路透）

    「神戶小姐」旦旦長年成為動物園明星，帶給民眾無數療癒與勇氣。（圖取自路透）

    2025/06/16 18:22

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕曾被譽為「神戶小姐」，陪伴神戶市民超過20年的雌性大貓熊「旦旦」，去年3月以28歲（相當於人類百歲）高齡過世。神戶市政府近日證實，已完成旦旦的剝製與骨骼標本製作，待辦妥國際運送手續後，將依照協議歸還中國。

    根據《NHK》報導，旦旦原是在2000年，為紀念阪神淡路大地震復興，由中國租借至神戶市立王子動物園，成為市民心中的療癒象徵，也是園區人氣明星。多年間，旦旦不僅帶給市民無數歡笑，也成為神戶的精神支柱。然而隨著年事已高，近年飽受心臟疾病困擾，最終不敵病魔逝世，結束長達二十載的日本生活。

    由於雙方租借合約明訂，即便旦旦過世也須返還中國，經過日中協商後，神戶市決定投入約730萬日圓（約153萬台幣），製作完成剝製與骨骼標本。依規定，國外運送此類保育類動物標本，必須符合《華盛頓公約》（CITES）規範，並取得日本政府許可，目前相關申請程序正在進行中。

    此外，王子動物園正與中國及日本政府討論，是否在標本運出國前，安排最後一次對外公開展覽，讓喜愛旦旦的市民有機會向牠道別，確切安排則尚待進一步公布。

    園方感性表示，旦旦曾為神戶民眾帶來無數溫暖與勇氣，即便未來牠將重返中國，這段期間累積的學術知識，仍將成為日中雙方後續合作研究的寶貴資產。

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