「一句話」感動育兒爸媽 拉麵店貼心服務掀萬人共鳴

一名媽媽分享，與丈夫帶著嬰兒用餐時，店員主動問「是否要錯開上菜時間，好讓兩人輪流照顧孩子」，讓她感動得差點落淚，示意圖。（彭博）

2025/06/16 19:50

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕育兒過程中，帶著孩子外出用餐往往充滿挑戰。一名媽媽分享，她與丈夫帶著嬰兒到拉麵店用餐時，店員主動詢問「是否需要錯開上菜時間，好讓兩人輪流照顧孩子」，讓她感動得差點落淚。

《集英社オンライン》報導，日前在X爆紅的貼文中，一名媽媽分享，她與先生帶著嬰兒外出用餐時，店員主動詢問「需要同時上菜嗎？還是您們會輪流抱寶寶？如果需要的話，我們可以錯開上菜時間」。這句貼心的提問，讓她感動得差點落淚。對經常需要克服種種不便的育兒家庭來說，這樣簡單的一問，卻傳遞出難得的理解與溫柔。該貼文獲得6.8萬個按讚，也引來許多家長分享類似經驗。

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許多留言指出，這間主動提供協助的店家，是連鎖拉麵店一風堂。網友們提到，一風堂不僅會協助收納嬰兒車，還會主動提供兒童餐具，甚至主動詢問是否需要錯開上菜時間。對此，一風堂官方帳號也親自回應，這項服務在內部稱為「抱抱接力（抱っこチェンジ）」。雖然近期才引發關注，但實際上這項服務早在多年前便由現場員工觀察到顧客需求後，自發提出，如今已納入服務手冊，成為全體門市的標準流程。

據一風堂營運公司「力之源控股」表示，雖然過去店內早已提供親子相關的服務，但一直未主動對外強調。直到2022年，北海道一間拉麵店張貼「願意錯開上菜，讓爸媽輪流吃飯」的公告在網路上引發共鳴。當時，社會對於親子外食壓力的討論越來越多，一風堂意識到「不只是提供，更要說出來」。自此開始積極傳遞親子友善的訊息，讓更多家長知道，有地方能夠安心用餐。

除了「抱抱接力」，一風堂也推出「アトラー（Atora）」的服務，針對希望先喝酒、吃小菜、最後再吃拉麵的顧客，提供彈性上菜的安排。此外，也推動「鴨媽媽計畫（カルガモプロジェクト）」，透過免費加麵或贈送溏心蛋，邀請所有認同親子友善理念的顧客參與。官方表示，希望親子在外能自在地用餐，讓這樣的場景成為社會日常，而非特例。

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