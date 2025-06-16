反川普「無王日」爆槍響！無辜男遭流彈擊中身亡

猶他州鹽湖城「無王日」抗議活動中發生抗議者被槍殺事件。（美聯社）

2025/06/16 18:59

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕鹽湖城警察局表示，猶他州鹽湖城「無王日」（No Kings）集會維持和平小組一員，向一名揮舞步槍的人開槍，擊中持槍者與一名旁觀者，旁觀者後來在醫院中死亡。

根據《CNN》報導，鹽湖城警察局長布雷德上週日（Brian Redd）在記者會上表示，警方已於上週六晚間以謀殺罪名拘留涉嫌持槍的24歲男子甘博亞 （Arturo Gamboa）。旁觀者名叫阿盧 （Arthur Folasa Ah Loo），現年39歲，是位薩摩亞時裝設計師。

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雷德聲稱，被認為是和平維持小組成員的男子身穿螢光綠背心，對甘博亞開了3槍造成他輕傷，而阿盧被不幸擊斃。雷德並未透露該男子姓名。

警方目前尚不清楚甘博亞為何拔出步槍或逃離維持秩序人員，但​​他們指控他造成導致阿盧死亡。《美聯社》尚未在公共記錄中找到甘博亞律師名單或其家人聯絡方式。

50501運動的全國協調員帕克（Sarah Parker）指出，志願維和隊伍在抗議活動中很常見，該運動是「無王日」抗議活動的合作夥伴。帕克強調，主辦單位有要求包括維和人員在內的參與者不要攜帶武器。

帕克還補充，安全團隊在極其悲傷和恐懼的情況下盡了最大努力。

根據一個為支持阿盧家人而設立的「GoFundMe」頁面顯示，阿盧是一位丈夫和兩個孩子的父親，也是一位秉承薩摩亞血統的時裝設計師。阿盧創辦了「創意太平洋」（Creative Pacific），這是一個慶祝太平洋島嶼多樣性的活動，設有工作坊、藝術家和時裝秀。他也參加了時裝設計真人秀節目《天橋驕子》（Project Runway）第17季。

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