中國公務員考試「孔子姓什麼？」 一堆人竟答錯 馮睎乾這樣吐槽......

近日網傳中國公務員考試出現一道題目為「孔子姓什麼？」，大多數考生答「孔」竟答錯，引發討論。圖為南京夫子廟的孔子銅像。（歐新社）

2025/06/16 18:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳中國公務員考試出現一道題目為「孔子姓什麼？」，大多數考生答「孔」竟答錯，引發外界熱議，這幾天還有不少中媒、台媒轉發報導。對此，香港作家馮睎乾吐槽，中國公務員考試如果真的考「孔子姓什麼？」也太荒謬，因為這只是一種文史冷知識，與公務員實際職能毫無關係，就算真的要出姓氏這類無用的知識，在中國也應該是考「中國的媒體姓什麼？」，官方早在9年前就給了「標準答案」；網友也笑稱，答錯就別想在「體制內」混下去。

最近多家中媒、台媒轉發報導指稱，中國公務員考試出現一道選擇題，提問被後世尊稱為「至聖先師」的孔子「姓氏為何？」，選項分別有「子」、「孔」、「李」、「老」。大部分考生都認為這是送分題，下意識就選了「孔」姓，沒想到竟答錯，正確答案為「子」。

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據了解，先秦時代有身分地位之人都有姓有氏，姓代表有共同血緣關係種族的稱號，氏則是區分同姓家族的分支。孔子乃殷商貴族後裔，當時的統治者為「子」姓；商朝覆滅後，孔子的六世祖孔父嘉（姓名為子嘉，字孔父，故人稱孔父嘉）決定將自己名字裡的「孔」字作為子孫氏名。因此從歷史脈絡來看，孔子名丘，字仲尼，完整姓名為「子姓孔氏丘」；至於孔子後代為何都姓孔，這是因為漢代姓氏制度逐漸合併，演變成今日大家熟悉的單一姓氏。

看到有關「孔子不姓孔」這件事在網上掀起討論，馮睎乾在其臉書發文表示，「我其實不太懂，『孔子姓什麼』何以得到各大媒體垂青，彷彿其中有什麼驚天內幕呢？這種話題在專欄閒談一下還可以，新聞價值則幾乎是零。事實上，這道『公務員問題』根本不是新聞，至少兩年前已在大陸網絡流傳，真假成疑。」

他接著吐槽：「如果是真的，這公務員考試也未免太荒謬。對現代人來說，『孔子姓什麼』只是一種文史冷知識，跟公務員的實際職能毫無瓜葛，更像是為了刁難而刁難，問來幹什麼？公務員考試根本沒必要考這類『無用的知識』。如果真要問一道關於姓氏的問題，應該問的不是『孔子姓什麼』，而是『中國的媒體姓什麼』才對。官方答案是2016年2月19日習近平在北京主持『黨的新聞輿論工作座談會』時說的，『黨和政府主辦的媒體必須姓黨』。」

網友紛紛笑稱，「確實，中國公務員答錯官媒姓啥，大該也甭想在體制內混了」、「孔子姓什麼確實是無用的冷知識，但知道中國黨媒姓什麼，可以看做是表忠」、「『黨』肯定是強國最大姓氏」、「正所謂有黨『姓』，無人性」。

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