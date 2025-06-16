以色列再出重手！空襲伊朗能源心臟 戰略目標疑轉向政權瓦解

伊朗德黑蘭的沙蘭（Sharan）儲油槽15日遭以色列攻擊後烈焰沖天，民眾在橋上目擊驚心動魄的景象。 （路透）

2025/06/16 17:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列對伊朗的空襲行動持續升級，從核設施擴大至能源基礎建設與工業區，多座城市接連傳出爆炸聲。根據《華盛頓郵報》報導，這波密集打擊疑似意在削弱伊朗政權根基，甚至可能目標指向政權更替。

德黑蘭15日迎來戰事爆發以來最猛烈一波攻擊，當地民眾稱，每隔半小時就聽見爆炸聲。以色列軍方表示，自14日深夜起，在德黑蘭已摧毀逾80處設施，至15日下午為止，全伊朗境內遭攻擊目標已超過250處、破壞超過720項關鍵組件。

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華郵指出，這波空襲標的已不再侷限於核設施，而是擴及天然氣田、燃料庫、機場、電子設備製造廠、警察局、航空維修廠，甚至包括一座負責協調德黑蘭清真寺事務的辦公處。13日以來，伊朗衛生部通報已有224人喪命。

最具象徵意義的攻擊，發生在全球最大天然氣田之一的南帕爾斯（South Pars），導致局部停產並引發大火。分析指出，雖然此地僅供應伊朗內需，並不出口天然氣，但由於該氣田與卡達共享，仍引發波斯灣鄰國警戒。

部分德黑蘭居民反映，市區內出現疑似針對單一車輛的爆炸，可能涉及車載炸彈或小型無人機定點暗殺。也有居民質疑，以色列是否藉擴大打擊來激怒伊朗政府，進而逼其接受某種條件。

曾任美國國務院伊朗事務官員的奈普休（Richard Nephew）分析，以色列可能認為推翻伊朗政權是阻止其獲得核武的唯一辦法，但此舉風險極高。他警告，成功與否將取決於許多無法預測的因素。

以色列總理納坦雅胡日前則公開向伊朗人民喊話，呼籲他們團結起來、反對「壓迫與貧窮的政權」，強調以方尊重伊朗人民，對象是「我們共同的敵人」。

不過，以色列前軍情報高層庫柏瓦瑟（Yossi Kuperwasser）則指出，推翻政權並非作戰首要目標。他強調，雖然有針對革命衛隊等政權機構發動攻擊，但這些行動仍屬「戰爭操作的一環」。

面對空襲升溫，伊朗當局宣布多項應變措施，包括德黑蘭地鐵24小時開放供民眾避難，並指示清真寺與學校作為臨時庇護所。然而由於多數設施不具防空功能，能否發揮保護作用令人存疑。

瑞士日內瓦研究學者薩貝特（Farzan Sabet）指出，當以色列取得空中優勢並獲得國際默許時，選擇出手打擊伊朗航太、電子與軍工產業的關鍵瓶頸，以削弱其長期重建能力。

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