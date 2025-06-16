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    共和黨領導人誓言 若有必要7/4前完成「大而美」法案

    參議院多數黨領袖、共和黨參議員圖恩聲稱，若有必要將在7月4日前完成大而美法案。（美聯社）

    參議院多數黨領袖、共和黨參議員圖恩聲稱，若有必要將在7月4日前完成大而美法案。（美聯社）

    2025/06/16 16:49

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕參議院多數黨領袖、南達科他州共和黨參議員圖恩（John Thune）宣稱，他願意讓參議員們在週末和假日期間留在國會山莊，甚至在必要時延長到7月4日休會期，以通過目前在參議院醞釀的「大而美」法案。

    根據《Fox News》報導，圖恩在「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）表示，大而美法案顯然是川普首要任務，川普為此進行了競選。他強調，如果有必要將延長到7月4日休會期，以便將其提交給川普。

    支持大而美法案的共和黨人擔心，法案無法在7月4日假期前送達川普辦公桌，德州參議員克魯茲（Ted Cruz）就是持懷疑態度的人之一。針對這類擔憂，圖恩滿懷信心告訴《Fox News》布里姆（Shannon Bream），大而美法案會完成。

    圖恩也努力說服共和黨內擔憂大而美法案可能會加劇赤字的人。他主張，該法案一方面包含「促進成長」政策，本質上是稅收、能源和監管。該法案另一方面會大幅削減支出，將是歷史上最大支出削減。

    圖恩聲稱，大而美法案最終會大幅削減支出，並進行項目改革，以消除浪費、欺詐和濫用，同時還要製定有利於增長政策。他還說「經濟會實現更大增長，這邊收入增加，這邊支出減少，很快就能開始看到平衡……但總得有個著手點，而這正是該法案目的。」

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