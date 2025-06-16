哈米尼行蹤疑曝光！ 中東外交人士：他在伊朗任何地方都不安全

伊朗最高領袖哈米尼（左）2023年11月與伊斯蘭革命衛隊司令薩拉米（右2）、革命衛隊航太部隊指揮官哈吉薩達（右1）等軍事高層談話，後2人已在以色列最新攻擊中喪命。（法新社資料照）

2025/06/16 16:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在伊朗眾多軍事高層被以色列擊殺後，最高領袖哈米尼的安危格外引人關注。伊朗電視台《伊朗國際》（Iran International）16日獨家披露，哈米尼和家人目前藏匿於德黑蘭東北部的地下掩體。

2名伊朗內部消息人士透露，以色列13日凌晨對伊朗發動攻擊的數小時後，哈米尼就被移轉至德黑蘭東北部拉維贊（Lavizan）的一個地下掩體，兒子穆傑塔巴（Mojtaba）等所有家人都與他同在。

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據了解，在伊朗去年對以色列發動「真實承諾I」和「真實承諾II」軍事行動期間，哈米尼和家人也被移轉至同一地下掩體，但當時僅穆傑塔巴陪伴，另2名兒子馬蘇德（Masoud）和穆斯塔法（Mostafa）並未隨行。

「真實承諾I」於2024年4月13日發動，共發射300多枚飛彈和無人機，攻擊以色列軍事設施，是對2名伊朗將領在大馬士革遇害做出報復。「真實承諾II」行動於2024年10月1日啟動，約200枚飛彈瞄準以色列軍事設施，回應前真主黨領袖納斯魯拉等與伊朗結盟的民兵組織領袖遭暗殺。

以色列15日對伊朗第2大城、亦是什葉派穆斯林聖城麥什赫德（Mashhad）發動攻擊後，1名中東外交消息人士直言，這是在警告哈米尼，「他在伊朗任何地方都不安全」。

該名人士補充道，以色列本來可以在行動的第1天晚上就消滅哈米尼，但最後選擇讓他活下來，給他最後一次機會來決定是否徹底廢除伊朗的鈾濃縮計畫。

美國總統川普先前即在致函哈米尼時，明確要求哈米尼在2個月內同意廢除伊朗的鈾濃縮計畫，這個期限已在本月12日期滿，以色列翌日即展開軍事行動。

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