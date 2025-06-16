以伊戰爭打亂算盤！加拿大在G7面對這五大挑戰

今年加拿大擔任七國集團主席國，總理卡尼將面對五大挑戰（美聯社）

2025/06/16 17:15

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕今年加拿大擔任七國集團主席國，但其總理卡尼精心策劃的議程被以色列和伊朗衝突打亂，且議程只是其中一個挑戰，他共有五個考驗要面對。

根據《BBC》報導，卡尼第一個考驗是伊朗破壞計劃。此次峰會原本將考驗卡尼能否讓加拿大在全球舞台發揮領導作用、擺脫對美國依賴。但如今伊朗問題躍升至七國集團議程首位，就此達成一致決定將十分棘手。

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第二個考驗是美國總統川普。這次峰會正值川普挑起全球貿易戰之際，他正利用關稅來重新平衡貿易關係。同時世界銀行預測，受美國關稅影響，全球經濟將經歷自上世紀60年代以來增長最慢的十年，這使此次集會可能會出現一些「尷尬」對話，週一上午峰會將首先討論全球經濟問題。

值得注意的是，峰會為卡尼提供機會，確保在其他優先事項上取得勝利，例如移民、關鍵礦產、安全和毒品販運等議題，都將在當日晚些時候議程上進行討論。

第三個考驗是避免像2018年那樣退場。這將是川普以美國總統身分第二次訪問加拿大，第一次是在2018年，當時川普剛宣布對加拿大、墨西哥和歐洲徵收鋼鐵和鋁關稅，隨後在魁北克省夏洛瓦舉行了一場不和諧的峰會。

夏洛瓦會議以激烈的爭論和混亂收場。在一張照片中，德國前總理梅克爾在其他領導人和美國助手注視下與川普對峙。在川普提前離開峰會前，各國領導人難以就最終公報中有關全球貿易措辭達成一致。

七年前許多緊張局勢至今仍然存在。卡尼希望避免類似發展，他上個月聲稱從那次事件中吸取教訓，那就是保持一致，在峰會期間和峰會後說同樣的話。

第四個考驗是森林火災、人工智慧、關鍵礦物和烏克蘭。加拿大此次會議重點是建立更強經濟體和加強安全，包括利用人工智慧力量和強化關鍵礦產供應鏈。

一位加拿大高級政府官員在本週簡報會上聲稱，雖然預計不會就氣候變遷做出廣泛承諾，但該議題已被納入議程，將努力改善國際社會對全球森林火災威脅的聯合應對。

加拿大有史以來最嚴重山火季發生在2023年，而今年可能成為第二嚴重山火季。山火產生的煙霧已籠罩了北美和歐洲部分地區。烏克蘭是另一個緊迫議題，烏克蘭總統澤倫斯基希望討論繼續支持烏克蘭、對俄羅斯製裁以及未來重建工作資金。

第五個考驗是地緣政治雷區。卡尼邀請並非永久屬於七國集團的領導人，其中一些領導人具備爭議。例如印度總理莫迪將作為嘉賓出席，而他出席此次峰會正值加拿大與印度關係因一名錫克教分離主義領袖在加拿大領土上遇害而陷入高度緊張。

加拿大指責印度兩年前對尼賈爾（Hardeep Singh Nijjar）實施定點清除行動，而G7邀請也遭到了一些錫克教徒強烈反對。

印度總理莫迪將作為嘉賓出席七國集團峰會。（路透）

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