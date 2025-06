童年夢想成真！苦等數年 英國足球巨星貝克漢「終獲封爵」

2025/06/16 17:00

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕世界足壇傳奇之一、英國前足球明星貝克漢(David Beckham),一直渴望能被英國君主授勳爵士頭銜,然而他因為深陷各種爭議,導致一直未能獲得這份榮譽。歷經多年等待,貝克漢終於在日前被英王正式授勳下級勳位爵士(Knight Bachelor)的封號,消息一出,吸引各界恭喜道賀與熱議。

綜合外媒報導,英國王室日前公布2025年英王壽辰榮譽(The 2025 King's Birthday and Operational Honours)名單,入選者會在6月12日這天,由英王查爾斯三世(Charles III)親自授予各種勳章和榮譽。其中,前英格蘭足球代表隊隊長貝克漢,以對體育和慈善活動的傑出貢獻,被英王授予「爵士」(Sir)頭銜。

報導指出,貝克漢早在2003年,就曾獲得已故英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)授予、英國榮譽授勳制度中等級較低的「大英帝國官佐勳章」(OBE)。後來貝克漢於2011年首度獲提名封爵,之後多年列名封爵候選,然而他卻因為深陷稅務等爭議,被英國內閣辦公室列為「警示」人物,導致封爵計畫不斷延後。

獲頒爵位後,貝克漢名字變成「大衛·貝克漢爵士」(Sir David Beckham),妻子維多利亞貝克漢(Victoria Beckham)則依丈夫頭銜,能被稱為「貝克漢夫人」(Lady Beckham)。事後貝克漢透過聲明表示,「我在東倫敦長大,父母與祖父母都非常愛國並以身為英國人自豪,我不曾想過自己能獲得如此令人敬畏的殊榮。」

貝克漢強調,他為此感到無比驕傲,也非常感激獲得這份榮譽,表示這是他「童年夢想實現」的瞬間;同時他也提到,自己能夠為國家效力、甚至擔任隊長,以及致力場外的公益慈善事務,為他帶來極大的滿足,並指出這是他與家人共同分享的情感時刻。此外,貝克漢的家人們、曾效力的球隊,也紛紛發文祝賀他終於圓封爵夢。

