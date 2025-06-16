童年夢想成真！苦等數年 英國足球巨星貝克漢「終獲封爵」

英國前足球明星貝克漢（David Beckham），日前由英王查爾斯三世（Charles III）親自正式授勳下級勳位爵士（Knight Bachelor）的封號。（法新社）

2025/06/16 17:00

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕世界足壇傳奇之一、英國前足球明星貝克漢（David Beckham），一直渴望能被英國君主授勳爵士頭銜，然而他因為深陷各種爭議，導致一直未能獲得這份榮譽。歷經多年等待，貝克漢終於在日前被英王正式授勳下級勳位爵士（Knight Bachelor）的封號，消息一出，吸引各界恭喜道賀與熱議。

綜合外媒報導，英國王室日前公布2025年英王壽辰榮譽（The 2025 King's Birthday and Operational Honours）名單，入選者會在6月12日這天，由英王查爾斯三世（Charles III）親自授予各種勳章和榮譽。其中，前英格蘭足球代表隊隊長貝克漢，以對體育和慈善活動的傑出貢獻，被英王授予「爵士」（Sir）頭銜。

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報導指出，貝克漢早在2003年，就曾獲得已故英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）授予、英國榮譽授勳制度中等級較低的「大英帝國官佐勳章」（OBE）。後來貝克漢於2011年首度獲提名封爵，之後多年列名封爵候選，然而他卻因為深陷稅務等爭議，被英國內閣辦公室列為「警示」人物，導致封爵計畫不斷延後。

獲頒爵位後，貝克漢名字變成「大衛·貝克漢爵士」（Sir David Beckham），妻子維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）則依丈夫頭銜，能被稱為「貝克漢夫人」（Lady Beckham）。事後貝克漢透過聲明表示，「我在東倫敦長大，父母與祖父母都非常愛國並以身為英國人自豪，我不曾想過自己能獲得如此令人敬畏的殊榮。」

貝克漢強調，他為此感到無比驕傲，也非常感激獲得這份榮譽，表示這是他「童年夢想實現」的瞬間；同時他也提到，自己能夠為國家效力、甚至擔任隊長，以及致力場外的公益慈善事務，為他帶來極大的滿足，並指出這是他與家人共同分享的情感時刻。此外，貝克漢的家人們、曾效力的球隊，也紛紛發文祝賀他終於圓封爵夢。

Sir David Beckham ????



Massive congratulations from everyone at United on this special achievement, Becks — you truly deserve this ❤️????????????????????????????#MUFC pic.twitter.com/Brf9kcAdmi — Manchester United （@ManUtd） June 13, 2025

A Knight of the Realm ????️



Congratulations, Sir David.#SirDavidBeckham ❤️ pic.twitter.com/SFyMsSkzw7 — Manchester United Foundation （@MU_Foundation） June 14, 2025

Sir David Beckham ????????????????????????????????



Congratulations to our former captain, who has been awarded a Knighthood for his services to sport and charity! pic.twitter.com/G9zypNBgHx — England （@England） June 14, 2025

英王查爾斯三世與入選2025年英王壽辰榮譽的成員們一起合影留念。（路透）

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