可用來製造F-35！南韓首次向美國出口銻 擺脫依賴中國風險

南韓首次向美國出口能製造F-35戰機零部件的原料銻，擺脫過去依賴中國銻的狀況。銻礦石示意圖。（路透）

2025/06/16 15:23

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓高麗亞鉛株式會社（Korea Zinc），是全韓唯一一間能生產銻的金屬冶煉公司，今（16日）宣布首次向美國出口能製造F-35戰機零部件的原料銻，擺脫過去依賴中國銻的現象。

據韓媒《中央日報》報導，高麗亞鉛表示，公司已將20公噸銻裝載到釜山港貨輪，預計下個月就能抵達美國，提供給包括國防商在內的10間企業，今年計畫向美出口100噸，明年每個月都會增加20噸，達到240噸之譜。

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銻主要是和鉛、錫等製成合金，可用來製造半導體設備、穿甲彈、狙擊子彈、鉛酸電池合金板、潛艦和F-35零部件。由於銻礦很大一部分是在中國開採，美國過去的銻進口量超過60％是依賴中國。

自去年9月中國實施銻出口管制以來，銻的價格從去年上半年每噸1.5萬美元（約新台幣44.2萬元）暴漲至今年第1季的每噸5.7萬美元（約新台幣168萬元），高麗亞鉛將協助美國建立起不依靠中國的供應鏈，這對李在明新政府的經濟外交也有幫助。

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