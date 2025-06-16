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    他們將自食惡果！ 以色列控哈米尼下令襲擊平民

    特拉維夫1處民宅16日遭伊朗彈道飛彈擊中。（歐新社）

    特拉維夫1處民宅16日遭伊朗彈道飛彈擊中。（歐新社）

    2025/06/16 15:25

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕以色列《耶路撒冷郵報》（Jerusalem Post）15日報導，伊朗對以色列的飛彈襲擊鎖定以色列平民，是伊朗最高領袖哈米尼親自下達的命令，以色列將加速行動，結束這場戰爭。

    以色列13日以來對伊朗的空襲，主要鎖定軍事、核武、天然氣田等設施和人員，但伊朗對以色列的報復襲擊，大多傷及一般民眾。對此，以色列1名高階內閣部長表示，伊朗軍隊是奉最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）之命，對以色列平民集中地發射彈道飛彈。

    該名部長痛批：「他們最近幾天的所有行徑都充分表明我們必須採取行動的原因，他們毫無節制、刻意為之，他們將為自己（對以色列平民）的襲擊自食惡果。」

    另2名以色列官員指出，以色列先前已為戰爭可能持續數週做好準備，但現在這個時間可能會縮短，因為以色列比預期更早取得對德黑蘭的空優，「最初的評估是，以色列要到本週中旬、甚至更晚才能取得空優，但我們15日就能在白天對德黑蘭上空實施打擊，表明我們在戰爭發生僅48小時內就建立全面空中控制」。

    以色列國防部長卡茲（Israel Katz）甚至在Ｘ平台上發文稱：「德黑蘭的天空就像（黎巴嫩）貝魯特的天空一樣」，暗指以色列有能力在這兩國首都的領空自由行動。

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