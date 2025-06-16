怕鄰居就是伊朗高層一同挨炸 德黑蘭居民瘋狂逃離首都

許多伊朗民眾選擇逃離首都，從德黑蘭通往北部郊區的道路交通堵塞非常嚴重。（法新社）

2025/06/16 16:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列與伊朗爆發軍事衝突，雙方連續3天相互空襲，以色列先發制人，成功轟炸伊朗首都德黑蘭，消滅一票軍事高層，戰爭恐慌加劇，德黑蘭居民逃亡人數持續增加。

綜合外媒報導，這次以色列攻擊不僅針對伊朗的軍事和核設施，為了斬首伊朗軍事高層及核子專家，空襲也波及了伊朗首都德黑蘭的平民區，使一般伊朗民眾感受到戰爭的威脅。

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德黑蘭自1980年代兩伊戰爭以來，從未面臨大規模戰爭的威脅，除了幾個舊掩體外，沒有其他合適的避難設施。伊朗政府宣布，德黑蘭市中心的地鐵站將24小時開放，供民眾避難使用。

德黑蘭市中心夜晚顯得相當寧靜，許多商店關門，人們閉門不出，不過有更多人選擇逃離首都，他們擔心伊朗政府將主要軍事指揮官安置在人口稠密的中上階層住宅區，這將平民置於危險之中，目前從德黑蘭通往北部郊區的道路交通堵塞非常嚴重。

1名攜家人離開的民眾表示：「我不想離開家，但我不會讓我的孩子陷入那種險地」，盼美國能夠介入，制止兩國之間的襲擊。

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