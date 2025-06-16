12歲誤吞牙刷藏逾50年 中國64歲男胸痛求診開刀取出

中國安徽一名64歲楊姓男子日前因胸痛持續未緩，到醫院檢查時竟意外發現，體內藏有一支兒童塑膠牙刷。（圖擷取自微博）

2025/06/16 15:05

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽一名64歲楊姓男子日前因胸痛持續未緩，到醫院檢查。結果意外發現，體內藏有一支兒童塑膠牙刷，醫生詢問才發現，這支牙刷竟是他在12歲那年意外吞下，當時怕被母親責罵而沒告訴任何人，從此就與他「共處一身」超過半個世紀。

綜合中媒報導，楊男因胸部不適前往醫院接受胃腸鏡與影像學檢查，醫療團隊在檢視影像時發現異狀——在十二指腸的球部彎曲處出現一個細長異物，進一步確認竟是一支兒童用塑膠牙刷。醫生指出，幸好牙刷長年停留在同一位置，未引起腸道穿孔或急性發炎。醫師也隨即安排手術，成功將其取出，楊男恢復狀況良好。

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手術後，楊姓男子才道出背後真相。他回憶，當年年僅12歲在玩耍時不慎將牙刷吞入腹中，當時害怕父母責備，選擇隱瞞，並一度以為牙刷會「自然分解」。沒想到這一藏，就是52年。

醫療團隊受訪時提醒，異物誤吞的情況在臨床上並不少見，但若未及時處理，可能導致慢性發炎、腸道潰爛、甚至造成感染性休克等嚴重併發症。醫師呼籲民眾切勿因羞恥或恐懼而延誤就醫，以免小事釀成大病。

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