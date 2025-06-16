以伊2國互轟當煙火看？ 鄰居黎巴嫩「飛彈下開趴」魔幻畫面曝

以伊衝突期間，網上流傳1段拍攝視角據稱來自2國的鄰居黎巴嫩，只見1處露天酒吧，即便有飛彈劃破夜空，人們完全不以為意、繼續載歌載舞，魔幻畫面像是末日狂歡夜般。（圖擷取自@WarMonitors 社群平台「X」，本報合成）

2025/06/16 15:34

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列自13日起對伊朗發動大規模空襲後，被伊朗當局報復反擊，雙方持續互轟，造成2國平民死傷慘重。以伊衝突期間，網上流傳1段宛如電影場景、拍攝視角據稱來自2國的鄰居黎巴嫩，只見影片中拍到1處露天酒吧，即便有飛彈劃破夜空，人們完全不以為意、繼續載歌載舞，魔幻畫面像是末日狂歡夜般。

綜合外媒報導，這段長度僅8秒的影片目前在X（原推特）等社群平台被瘋傳，據稱拍攝地點為黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）某間露天酒吧。從畫面顯示，1名樂手站在高台上忘情演奏手中的樂器、DJ播著輕快的音樂，台下群眾則一邊舞動身體，一邊舉杯聊天，畫面看起來十分熱鬧，然而遠方的夜空正出現一道道亮光劃過天際。

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這些亮光並非節日煙火，而是殺傷力十足的飛彈，不過酒吧內狂歡的民眾見狀，非但沒有驚慌失措，反而是紛紛拿出手機拍攝，且表演們也未停下音樂，繼續進行演出，彷彿不遠處的烽火不是戰爭場景，只是成為1場特殊表演的一部分。影片曝光後，黎巴嫩民眾「一邊觀戰一邊狂歡」的震撼畫面，讓各國網友呈現兩極反應兩極。

網友們對此議論，「戰火成日常？」、「這是末日感的浪漫」、「感覺真是太反烏托邦了」、「飛彈背景音，音樂不能停」、「比起害怕，他們更怕沒有明天」、「鐵達尼沉沒前，樂隊也沒停下演奏」、「比起恐懼，他們選擇活在當下」、「一切都很好玩，直到它打中你的臉」、「太超現實，像看《千萬別抬頭》真人版」。

還有不少人分析，黎巴嫩長期夾在以色列與敘利亞之間，該國人民長年來飽受經濟危機、政局混亂與鄰國戰火波及，早已對軍事緊張習以為常、甚至出現「飛彈下開趴」的超現實生活方式，或許這是一種另類抗壓、讓自己生存下去的方式。另據外媒報導，雖然這段影片無法完全確認時間與拍攝地點，但畫面可信度極高。

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漫遊以色列 Wandering in Israel

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