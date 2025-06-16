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    盼印航墜機第2個奇蹟！ 食堂廚師期望尋獲失蹤母親和女兒

    印度航空波音夢幻客機撞入醫學院宿舍食堂。（路透）

    印度航空波音夢幻客機撞入醫學院宿舍食堂。（路透）

    2025/06/16 15:09

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音夢幻客機12日從阿默達巴德的機場起飛不久後墜毀，機上僅剩下拉梅什（Vishwash Kumar Ramesh）生還，其餘241人不幸遇難。外界都將拉梅什的倖存視為奇蹟，對此「BJ醫學院」（BJ Medical College）宿舍食堂廚師塔科爾（Ravi Thakor）希望，能再發生第二個奇蹟，讓他與失蹤的母親與女兒再次見面。

    根據《路透》報導，在波音客機撞入「BJ醫學院」前約30分鐘，塔科爾和妻子出去送午餐，留下兩歲女兒和母親，沒想到之後再也找不到她們。塔科爾表示，當客機墜毀時他聽到巨響，以為是發生煤氣罐爆炸，但很快他察覺剛離開的建築已被大火吞沒。之後他一直在醫院和太平間尋找母親和女兒，但一無所獲。

    悲痛欲絕的塔科爾在一家醫院外對《路透》說「如果客機上的一名乘客能在墜機事故中倖存下來，那麼可能出現第二個奇蹟，我的母女也可能安全。」

    塔科爾強調，雖然找到母親和女兒機會渺茫，但還沒有放棄希望。

    目前塔科爾和妻子已向醫院當局提交了母親和女兒DNA樣本，但尚未得知死者中是否有匹配DNA。

    DNA鑑定和其他身分檢查工作需要時間，罹難者家屬要等待數日才能領取親人遺體。醫院副院長帕特爾（Rajnish Patel）指出，迄今為止只有32名死者DNA樣本進行了配對。

    印度航空一架載有242人的波音夢幻客機12日從阿默達巴德的機場起飛不久後墜毀。（歐新社）

    印度航空一架載有242人的波音夢幻客機12日從阿默達巴德的機場起飛不久後墜毀。（歐新社）

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