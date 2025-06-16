波音又出事！ 中國客機起飛半小時緊急返航 網炸鍋登微博熱搜

中國奧凱航空公司1架波音客機週日自湖南長沙起飛半小時後返航，原因是機械故障。圖為奧凱航空旗下波音客機。（圖擷自維基百科/Tsingtao）

2025/06/16 14:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國奧凱航空公司1架波音客機週日（15日）自中國湖南長沙起飛半小時後返航，原因是機械故障。事件讓許多中國網友聯想到近日發生的印度航空空難，相關議題迅速登上微博熱搜榜。

綜合中媒報導，奧凱航空公司BK2931航班週日下午1時27分從湖南長沙黃花國際機場起飛；2時45分將應答機設為緊急代碼7700；2時55分返航至長沙黃花國際機場；同天晚間7時再次起飛。

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長沙黃花國際機場當天向中媒《現代快報》證實確有此事。有中國網友稱是「單側引擎失效」。對此，奧凱航空工作人員坦言，機械故障是返航主因，但具體情況還不太清楚。

執飛上述航班的是波音737-9KF，為窄體客機，機齡7年9個月。該航班原計劃當天下午1時從長沙起飛，2時55分抵達中國廣東湛江吳川，但延宕至2時27分才起飛，在空中飛了一個「愛心」後返航。

班機返航後，部分旅客同意搭上補飛航班，也有部分旅客不願再搭機，接受奧凱航空安排的食宿。補飛航班已於當天晚間8時36分抵達廣東湛江。

上述消息一度登社群平台微博熱搜榜第2位。許多中國網友對波音客機的安全性感到擔憂，「波音又故障了？」、「印度客機出事後都不敢搭了」、「買機票盡量選空客（空中巴士）吧，太危險了」。

奧凱航空官方網站介紹，該公司2005年3月在北京成立，是中國第一家投入營運的民營航空公司。

截至2023年7月，奧凱航空擁有以波音737NG系列為主的機隊共22架，機隊平均機齡為7年。奧凱航空在中國境內天津、長沙、西安、南寧等4個城市設置了營運基地，營運海內外逾百條航線。

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