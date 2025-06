驚險畫面曝！秘魯規模6.1強震釀1死5傷 多地山崩、民眾驚慌逃生

2025/06/16 14:51

李欣潔/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕秘魯中部15日發生規模6.1強震,震央位於首都利馬(Lima)附近的港口城市卡亞俄(Callao),震源深度約53.5公里,造成1人死亡、5人受傷。強震引發山崩、建物毀損與公共活動中斷,居民驚慌逃生,相關畫面 在網路上瘋傳。

綜合外媒報導,地震發生於當地時間15日上午11點35分,距離秘魯卡亞俄(Callao)西南約22公里。強烈晃動波及整個利馬地區,儘管未發布海嘯警報,仍引發民眾恐慌,不少人倉皇逃離建築物避難。

請繼續往下閱讀...

事發當時,利馬1名36歲男子站在車外等候乘客時,被附近在興建大樓的4樓牆面砸中頭部身亡。另有5人受傷,目前皆已送醫治療。

強震也造成多起山崩事件,沙塵瀰漫街頭,部分建築天花板坍塌、玻璃與建材碎裂四濺,損失仍在統計中。利馬1場正在進行的職業足球賽被迫暫停,市中心大教堂彌撒也因搖晃中斷,信徒們慌忙撤離,神職人員一邊安撫群眾、一邊引導疏散,現場一度陷入混亂。

秘魯總統博盧阿爾特(Dina Boluarte)在第一時間呼籲民眾保持冷靜,並強調這起地震不會引發海嘯威脅。她也指示相關單位持續監控災情,提供必要協助。秘魯全國約有3400萬人口,地處環太平洋火山帶,屬於全球地震活動最頻繁的區域之一,平均每年發生超過百起可偵測地震。

M5.7 earthquake hits near the Central Peru coast, felt in Lima. No major damage reported. Stay alert for aftershocks. #SismoPeru #Lima #TerremotoPeru #sismo #Terremoto #deprem pic.twitter.com/uKVeyc5xx8

#Peru: A 6.1 magnitude #earthquake shook Lima on June 15, causing panic among residents during a mass at the city's cathedral. The earthquake, felt across Lima and nearby districts, led to preventive evacuations but no major structural damages were reported. pic.twitter.com/4R3EIhfr5S