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    驚險畫面曝！秘魯規模6.1強震釀1死5傷 多地山崩、民眾驚慌逃生

    秘魯今日發生規模6.1地震，已知1死5傷、多地傳出山崩。（法新社）

    秘魯今日發生規模6.1地震，已知1死5傷、多地傳出山崩。（法新社）

    2025/06/16 14:51

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕秘魯中部15日發生規模6.1強震，震央位於首都利馬（Lima）附近的港口城市卡亞俄（Callao），震源深度約53.5公里，造成1人死亡、5人受傷。強震引發山崩、建物毀損與公共活動中斷，居民驚慌逃生，相關畫面 在網路上瘋傳。

    綜合外媒報導，地震發生於當地時間15日上午11點35分，距離秘魯卡亞俄（Callao）西南約22公里。強烈晃動波及整個利馬地區，儘管未發布海嘯警報，仍引發民眾恐慌，不少人倉皇逃離建築物避難。

    事發當時，利馬1名36歲男子站在車外等候乘客時，被附近在興建大樓的4樓牆面砸中頭部身亡。另有5人受傷，目前皆已送醫治療。

    強震也造成多起山崩事件，沙塵瀰漫街頭，部分建築天花板坍塌、玻璃與建材碎裂四濺，損失仍在統計中。利馬1場正在進行的職業足球賽被迫暫停，市中心大教堂彌撒也因搖晃中斷，信徒們慌忙撤離，神職人員一邊安撫群眾、一邊引導疏散，現場一度陷入混亂。

    秘魯總統博盧阿爾特（Dina Boluarte）在第一時間呼籲民眾保持冷靜，並強調這起地震不會引發海嘯威脅。她也指示相關單位持續監控災情，提供必要協助。秘魯全國約有3400萬人口，地處環太平洋火山帶，屬於全球地震活動最頻繁的區域之一，平均每年發生超過百起可偵測地震。

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