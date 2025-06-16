防空在哪裡？以色列恣意狂轟 伊朗最高領袖面臨國內憤怒

以色列先發制人重創伊朗，伊朗最高領袖哈米尼受到質疑，有外媒直指，其內部矛盾恐讓政權有垮台之逾。（美聯社）

2025/06/16 14:07

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列對伊朗實施成功襲擊，除了重創伊朗軍事以及核武發展外，也讓伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）受到質疑，有外媒直指，伊朗內部矛盾恐讓政權有垮台之餘。

據英國《每日電訊報》報導，在遭到以色列先發制人打擊後，伊朗最高領袖哈米尼面臨內部面臨巨大憤怒，以色列13日發動了一波空襲，殺死了高級指揮官和核子科學家，並轟炸了開發核武設施，有跡象顯示，這次攻擊導致伊朗強硬派和溫和派之間的分歧正在加深。

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儘管官方反應主要以強硬派為主，但內部質疑聲浪開始蔓延，一些伊朗官員正在質疑為什麼伊朗的防空系統沒有發揮應有的作用，「我們的防空系統在哪裡」、「以色列怎麼能攻擊任何它想要攻擊的東西，殺死我們的高級指揮官，而我們卻無力阻止呢」，還批評伊朗情報部門未能提前預警以色列的襲擊及其造成的損失。

《每日電訊報》指出，伊朗強硬派正在主導對以色列的軍事回應，但以色列的長期空襲將給強硬派帶來更大壓力，迫使他們為國家防禦失敗負責，示警若戰爭長期化，這可能引發政權內部衝突，最終導致政權垮台。

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