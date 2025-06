英雄！ 印度航空失事機長「避開民宅區」 避免大規模災難

2025/06/16 13:59

〔即時新聞/綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音787夢幻客機,12日起飛不久即發生異常,在市區墜毀,造成279人罹難。但機師在墜毀前最後關頭,選擇將飛機轉向避開民宅區,改往一處空地墜落,成功避免更大規模災難,當地居民感念此舉,並尊稱他為「英雄機長」。

根據英國《太陽報》,失事的印度航空編號AI 171航班機長薩巴瓦爾(Sumeet Sabharwal)擁有超過8200小時飛行經驗,他的年邁父親是印度民航局的官員。薩巴瓦爾在飛機出事前曾致電父親,報告即將起飛,不料飛機起飛後不久即傳出動力問題,在即將墜入民宅區之際,薩巴瓦爾操控機體避開住宅,改向一旁草地迫降,最後飛機在空地與一處廢棄軍用建築之間墜毀。

墜機引發猛烈爆炸,航空燃油瞬間起火,波及鄰近拜拉姆吉·吉吉博伊醫學院(B. J. Medical College;簡稱BJMC)宿舍,還是造成數十名師生當場罹難,機上人員更有241人死亡,場面慘烈。唯一慶幸的是,距離僅數十公尺的社區三層樓公寓奇蹟般倖免,18戶居民無一傷亡。

事故發生後,居民對機師的最後的決定表達感激。一名48歲女居民表示,當時整棟樓搖晃、屋內民眾驚慌逃出,「如果再近一點,我們可能都死了。是那位機長救了我們。」她補充,「飛機平時就飛得很低,大家都很擔心會有意外,沒想到真的發生了,但他讓我們活下來。」

「多虧了機長,我們才活下來。他是英雄。我們還能活著,是因為他。」一名28歲男性居民表示;另一名50歲擁有兩個孩子的父親則說:「如果飛機真的撞到我們這個社區,死的人可能不只是幾十人,而是數百人。」

一名自稱是BJMC校友的網友在推特上發文表示,他對飛機失事地點很熟悉,如果飛機失事發生在附近的其他地方,傷亡人數會更多。他也向機長致敬:「他避免了更多傷亡。」

墜機事故原因仍待釐清,但機長薩巴瓦爾最後一刻英勇決斷,獲得印度社會與民眾高度敬意,許多民眾紛紛在現場獻花悼念,感謝他用生命保全更多家庭的安危。

I'm familiar with the plane crash site because I'm an alumni of #BJMC,

If the plane crash had happened somewhere else nearby, it would have been a lot more casualties reported.

salute ???? to CAPTAIN SUMEET SABHARWAL , he prevented a lot more casualities.#AhmedabadPlaneCrash pic.twitter.com/5xK4j5d3I6