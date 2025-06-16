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    英雄！ 印度航空失事機長「避開民宅區」 避免大規模災難

    印度航空一架載有242人的空中巴士波音787夢幻客機，12日起飛不久即發生異常，在市區墜毀，造成279人罹難。（美聯社）

    印度航空一架載有242人的空中巴士波音787夢幻客機，12日起飛不久即發生異常，在市區墜毀，造成279人罹難。（美聯社）

    2025/06/16 13:59

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度航空一架載有242人的波音787夢幻客機，12日起飛不久即發生異常，在市區墜毀，造成279人罹難。但機師在墜毀前最後關頭，選擇將飛機轉向避開民宅區，改往一處空地墜落，成功避免更大規模災難，當地居民感念此舉，並尊稱他為「英雄機長」。

    根據英國《太陽報》，失事的印度航空編號AI 171航班機長薩巴瓦爾（Sumeet Sabharwal）擁有超過8200小時飛行經驗，他的年邁父親是印度民航局的官員。薩巴瓦爾在飛機出事前曾致電父親，報告即將起飛，不料飛機起飛後不久即傳出動力問題，在即將墜入民宅區之際，薩巴瓦爾操控機體避開住宅，改向一旁草地迫降，最後飛機在空地與一處廢棄軍用建築之間墜毀。

    墜機引發猛烈爆炸，航空燃油瞬間起火，波及鄰近拜拉姆吉·吉吉博伊醫學院（B. J. Medical College；簡稱BJMC）宿舍，還是造成數十名師生當場罹難，機上人員更有241人死亡，場面慘烈。唯一慶幸的是，距離僅數十公尺的社區三層樓公寓奇蹟般倖免，18戶居民無一傷亡。

    事故發生後，居民對機師的最後的決定表達感激。一名48歲女居民表示，當時整棟樓搖晃、屋內民眾驚慌逃出，「如果再近一點，我們可能都死了。是那位機長救了我們。」她補充，「飛機平時就飛得很低，大家都很擔心會有意外，沒想到真的發生了，但他讓我們活下來。」

    「多虧了機長，我們才活下來。他是英雄。我們還能活著，是因為他。」一名28歲男性居民表示；另一名50歲擁有兩個孩子的父親則說：「如果飛機真的撞到我們這個社區，死的人可能不只是幾十人，而是數百人。」

    一名自稱是BJMC校友的網友在推特上發文表示，他對飛機失事地點很熟悉，如果飛機失事發生在附近的其他地方，傷亡人數會更多。他也向機長致敬：「他避免了更多傷亡。」

    墜機事故原因仍待釐清，但機長薩巴瓦爾最後一刻英勇決斷，獲得印度社會與民眾高度敬意，許多民眾紛紛在現場獻花悼念，感謝他用生命保全更多家庭的安危。

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