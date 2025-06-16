空氣中瀰漫死亡氣息：德黑蘭陷入混亂 民眾搶購汽油和食物

在以色列襲擊伊朗後，伊朗德黑蘭一處石油庫15日發生爆炸。（路透）

2025/06/16 13:20

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列轟炸伊朗第3天，猛烈空襲引爆民眾恐慌，爭相搶購汽油和食物，首都德黑蘭陷入空前混亂。儘管德黑蘭宣布開放地鐵站和學校作為避難所，但市議會主席查姆蘭（Mehdi Chamran）坦言，德黑蘭缺乏專用的地下避難設施。

英國《衛報》（The Guardian）報導，25歲的納希德（Nahid）在德黑蘭從事財務分析，她說，15日下午4時，一枚以色列炸彈擊中市區一棟建築物，她的房子就開始瀰漫著濃煙。「這是一場大屠殺，爆炸還沒有停止，孩子們在哭泣，我們擔心許多平民已經喪生。空氣中瀰漫著死亡的氣息，我無法停止哭泣。」

報導指出，以色列發射的飛彈如雨般落下，從政府大樓到民宅無一倖免，數百萬人湧向德黑蘭郊區尋求避難。官方尚未公佈死亡人數，但初步統計自13日以來，針對伊朗的攻擊已造成至少138人死亡，數百人受傷。

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以色列自13日清晨展開大規模轟炸，並稱目的是阻止伊朗取得核武，伊朗隨後也迅速以彈道飛彈回擊，隨著衝突不斷升級，目前，伊朗宣布開放德黑蘭的地鐵站和學校作為避難所，但市議會主席查姆蘭表示：「不幸的是，德黑蘭和其他城市都沒有避難所。」他呼籲市民利用隧道、涵洞和地下室作為臨時防空洞自保。

許多民眾質疑地鐵與學校的安全性，「我們不確定清真寺、學校或地鐵站是否安全。如果我們被埋了怎麼辦？」

德黑蘭街頭一片混亂，民眾紛紛趕在商店關門前搶購食物，加油站則排起長隊等待加油，準備逃離這座城市。21歲德黑蘭大學學生Reza說，「人們在街上奔跑尖叫。現在出門極其危險，但我們別無選擇。」

以色列對伊朗發動空襲，伊朗民眾急尋避難所。（法新社）

以色列猛烈空襲伊朗，車主們在首都德黑蘭一家加油站排隊等候。（法新社）

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