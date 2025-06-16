川普抵達加拿大 G7峰會聚焦以伊衝突與全球安全危機

美國總統川普15日抵達加拿大亞伯達省落磯山小鎮卡納納斯基斯，準備出席七大工業國（G7）領袖峰會。（路透）

2025/06/16 12:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普15日飛抵加拿大亞伯達省小鎮卡納納斯基斯（Kananaskis），與七大工業國集團（G7）領袖會晤，首日會議即面臨棘手挑戰：以色列對伊朗的突襲軍事行動引發區域動盪，G7試圖尋求共識聲明以因應情勢。

《法新社》報導，這場為期三天的高峰會，原本由加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）設定議程，主打減少成員國歧見、重建協調。但以色列兩天前突襲伊朗，震驚全球，也讓原定議題被中東危機全面取代。

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知情外交人士透露，加拿大正在遊說其他成員國發表聯合聲明，可能呼籲局勢降溫，或表達支持以色列「自衛權」，理由是伊朗持續擴張核計畫引發安全疑慮。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會前受訪時坦言，她與以色列總理納坦雅胡通話後，認為責任在伊朗，雖未明言停火，但強調「長期解方仍須透過談判」。

川普則公開讚揚以軍行動，稱其採用美國武器展現戰力。儘管他此前曾呼籲納坦雅胡暫緩出兵，以便美方推動外交路線，雙方仍出現明顯落差。

較罕見的是，日本此次與美歐立場分歧，公開批評以色列的軍事行動「令人遺憾」。歐洲領袖雖未明言批評以色列，但對加薩人道危機表示關切。法國總統馬克宏呼籲伊朗重返談判，同時歸咎德黑蘭升高緊張。

馮德萊恩進一步主張，G7應將伊朗與烏克蘭危機相連，因伊朗製無人機與飛彈不僅攻擊以色列，也大量供俄羅斯對付烏克蘭。她直指：「這些威脅應一併處理。」

烏克蘭總統澤倫斯基也受邀與會，預計將尋求與川普會面。兩人2月在白宮曾短暫交鋒，川普當時主張快速與俄羅斯談判，但對普廷遲未回應停火呼籲深感不滿。

卡尼上任後雖致力修補與美關係，但川普此行仍伴隨爭議，他抵達前在華府閱兵慶生，引發全國性示威，外界對其日益強硬風格與對貿易規則的挑戰深感警戒。

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