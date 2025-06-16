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    從沒約出來見過面 日本大叔遭美女戀愛投資詐騙近千萬

    日本中年男子在社群平台上認識自稱居住在中國的日本女子，被面貌姣好的她迷住後遭到投資詐騙。圖為女方傳給受害者的照片，岩手縣警方將其公開。（圖擷自menkoichannel「YT」頻道）

    日本中年男子在社群平台上認識自稱居住在中國的日本女子，被面貌姣好的她迷住後遭到投資詐騙。圖為女方傳給受害者的照片，岩手縣警方將其公開。（圖擷自menkoichannel「YT」頻道）

    2025/06/16 12:49

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太慘了！日本岩手縣北上市1名50來歲的男子，今年4月在社群平台上認識了自稱居住在中國的日本女子，被面貌姣好的她迷住後遭到投資詐騙，從未約過對方出來碰面就陸續匯出4600萬日圓（約新台幣940萬元）。

    《每日新聞》報導，北上警察署特地公開受害男子和詐騙分子的Line聊天紀錄，希望能讓各界多加了解詐騙的手法，從中可以看到女方與阿北經過一段時間的對話開始熟悉起來，就建議他可以試試看投資賺錢。

    男子在女子的介紹下，和1名叫做「叔叔（おじ）」的人透過Line聯繫，將50萬日圓（約新台幣10萬元）轉到對方指定的帳戶，並且從造假的獲利結果看到自己賺了2.8萬日圓（約新台幣5728元）。

    男子就這樣陸續匯出了數百萬日圓，後來被告知短期獲利金額太大因此帳戶凍結，必須要提供額外的資金驗證才能解開，男子隨即多次匯款但帳戶一直無法恢復，這時他才驚覺狀況不對，向律師諮詢後得知自己被騙了。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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