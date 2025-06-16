損傷多大？以色列突襲鎖定伊朗核設施 各方評估成效說法不一

伊朗伊斯法罕核設施圖。（法新社）

2025/06/16 12:05

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕以色列襲擊位於納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Isfahan）和福爾多（Fordow）的核設施，以摧毀其核子計畫。但伊朗最敏感的核基礎設施深埋地下，且雙方評估結果南轅北轍。以色列軍方週六在簡報上指出，納坦茲和伊斯法罕核設施都遭受重大破壞，而伊朗聲稱損失有限。對此《CNN》蒐集各方對伊設施具體損失看法。

根據《CNN》報導，2名美國官員透露，初步評估，以色列對納坦茲核設施打擊非常有效，該襲擊對試點燃料濃縮廠（PFEP）的影響遠遠不止外部結構表面破壞，並導致儲存鈾濃縮離心機的底層電力中斷。據國際原子能總署（IAEA）稱，該廠自2003年以來一直在運行，伊朗在那裡將鈾濃縮至純度高達60%，武器級鈾濃縮度為90%。

請繼續往下閱讀...

國際原子能總署表示，納坦茲主供電大樓及緊急和備用發電機也遭破壞。這一環節對以色列至關重要，因為納坦茲大部分設施戒備森嚴且位於地下，因此切斷這些設施部分電力供應，是影響地下設備和機械最有效方法。

至於伊斯法罕核電廠，原能總署指4座關鍵建築物受損。以色列預估較為樂觀，一名以色列國防軍官員週六簡報會上聲稱該核電廠受損嚴重。

伊朗原子能組織發言人卡邁勒萬迪（Behrouz Kamalvandi）則說，納坦茲和伊斯法罕兩座核設施設備已被轉移，以應對襲擊；《CNN》無法核實此說法。

據伊朗核子倡議組織（NTI）稱，伊斯法罕核電廠由中國援建，於1984年投入使用。該設施僱用了3000名科學家，被懷疑是伊朗核計劃的中心。

福爾多燃料濃縮廠因深埋在伊朗北部庫姆附近山區，所以較難瞄準。國際原子能總署認為，該設施並未受到影響，以色列國防軍也未聲稱，該設施遭受重大損失。

衛星圖像似乎也支持這一判斷。麥克薩科技（Maxar）衛星圖像顯示，福爾多燃料濃縮廠（FFEP）幾乎看不到任何損壞。

值得注意的是，福爾多核設施的命運可能對以色列攻擊成敗至關重要。國際原子能總署2023年確認，在福爾多核設施發現純度高達83.7%鈾顆粒，接近製造核彈所需90%濃縮度。

伊朗納坦茲核設施圖。（歐新社）

伊朗福爾多設施圖。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法