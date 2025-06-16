北京故宮傳漏雨！明代珍貴書畫被淋濕 急清場閉展

有中國網友發布影片爆料，稱在北京故宮發現明代《東園圖》被淋濕。（擷取自《澎湃新聞》）

2025/06/16 12:50

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京近日暴雨，有網友爆料，故宮博物院午門「樂林泉——中外園林文化展」展廳14日出現漏雨，有明代書畫疑被雨滴淋濕，樂林泉因此緊急閉展。「故宮漏雨」一度衝上社群平台熱搜。故宮則回稱，正核實有關情況。

綜合中國媒體報導，有網友表示，「進『樂林泉』展廳逛了一會，隱約覺得有雨滴濺到臉上，本來以為是錯覺，低頭一看，豆大的雨滴在《東園圖》卷上。隨後就開始清場，樂林泉暫時閉展。」

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根據網友發布影片顯示，處於玻璃展櫃中的《東園圖》中的「東」字左邊清楚可見水流下來。

資料顯示，《東園圖》由明代著名畫家、明四家之一的文徵明於61歲時繪製，描繪了東園雅集時的景象，兼具藝術及歷史價值，是後人領略明代園林藝術生活的重要遺產。今年4月起，「樂林泉——中外園林文化展」在北京故宮展出。《文徵明東園圖》卷為明代絹本設色畫卷之引首，卷中有徐霖篆書「東園雅集」4字，畫面右上則題有隸書「東園圖」3字。

對此，北京故宮僅回應稱，當前故宮已經閉館，具體情況正在核實。不過多數網友批評，故宮作為國家級重點文物保護單位，這種低級錯誤，其實不應該發生。

有中國網友發布影片爆料，稱在北京故宮發現明代《東園圖》被淋濕。（擷取自《澎湃新聞》）

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