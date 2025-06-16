為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北京故宮傳漏雨！明代珍貴書畫被淋濕 急清場閉展

    有中國網友發布影片爆料，稱在北京故宮發現明代《東園圖》被淋濕。（擷取自《澎湃新聞》）

    有中國網友發布影片爆料，稱在北京故宮發現明代《東園圖》被淋濕。（擷取自《澎湃新聞》）

    2025/06/16 12:50

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北京近日暴雨，有網友爆料，故宮博物院午門「樂林泉——中外園林文化展」展廳14日出現漏雨，有明代書畫疑被雨滴淋濕，樂林泉因此緊急閉展。「故宮漏雨」一度衝上社群平台熱搜。故宮則回稱，正核實有關情況。

    綜合中國媒體報導，有網友表示，「進『樂林泉』展廳逛了一會，隱約覺得有雨滴濺到臉上，本來以為是錯覺，低頭一看，豆大的雨滴在《東園圖》卷上。隨後就開始清場，樂林泉暫時閉展。」

    根據網友發布影片顯示，處於玻璃展櫃中的《東園圖》中的「東」字左邊清楚可見水流下來。

    資料顯示，《東園圖》由明代著名畫家、明四家之一的文徵明於61歲時繪製，描繪了東園雅集時的景象，兼具藝術及歷史價值，是後人領略明代園林藝術生活的重要遺產。今年4月起，「樂林泉——中外園林文化展」在北京故宮展出。《文徵明東園圖》卷為明代絹本設色畫卷之引首，卷中有徐霖篆書「東園雅集」4字，畫面右上則題有隸書「東園圖」3字。

    對此，北京故宮僅回應稱，當前故宮已經閉館，具體情況正在核實。不過多數網友批評，故宮作為國家級重點文物保護單位，這種低級錯誤，其實不應該發生。

    有中國網友發布影片爆料，稱在北京故宮發現明代《東園圖》被淋濕。（擷取自《澎湃新聞》）

    有中國網友發布影片爆料，稱在北京故宮發現明代《東園圖》被淋濕。（擷取自《澎湃新聞》）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播