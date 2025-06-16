美明尼蘇達州議員夫婦2死2傷槍擊案 兇嫌被捕

美國明尼蘇達州2名州議員和配偶遭槍擊2死2傷，兇嫌博爾特已落網。（圖擷自Ramsey County Sheriff's Office臉書）

2025/06/16 11:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州2名州議員和配偶14日凌晨遭遇槍擊，造成2死2傷的慘劇，多名消息人士向媒體透露，兇嫌博爾特（Vance Boelter）已於15日晚間在錫布利郡（Sibley County）自家住處附近被捕。

據《CBS》報導，明尼蘇達州眾議院議員霍特曼（Melissa Hortman）及丈夫馬克（Mark）在住處遭射殺身亡；明尼蘇達州參議院議員霍夫曼（John Hoffman）和妻子伊薇特（Yvette）同樣在家裡被槍擊，送醫救治後目前已出院休養。

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據了解，警方14日凌晨3時30分許前往霍特曼寓所查看時，發現附近有1輛看起來像是警用休旅車的車輛，上面的警燈還在閃爍，車上的駕駛顯然就是兇嫌博爾特，他隨即駕車逃逸並和警方交火。

在各地警力加入追捕後，明尼蘇達州拉姆西郡（Ramsey County）警長辦公室於15日晚間10時左右發布臉書貼文和照片，指稱多方合作下已將博爾特逮捕歸案，其犯案動機還有待後續釐清。

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